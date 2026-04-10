Горняк гнівно відповіла Холоденко, яка обізвала її "коханкою Остапчука": "Можу ще трусики надіслати"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — блогерка та нотаріусиня Христина Горняк — публічно звернулася до психологині Наталії Холоденко.

Все трапилося після того, як Наталія зробила несподівані зізнання в Instagram про колишню родину ведучого Володимира Остапчука. Зокрема, вона пригадала його розлучення з першою дружиною Оленою Войченко та його шлюб із другою дружиною Христиною Горняк. Останню вона публічно назвала «коханкою» і видала, що та нібито «засяяла» тільки завдяки впізнаваному чоловіку.

Таку оцінку психологиня дозволила собі зробити на тлі непорозумінь з власним колишнім обранцем, з яким зараз у неї розгорілися публічні скандали. Холоденко з ексом ділить право бачитися зі спільною дитиною.

«Остапчук, який казав, що вдячний своїй дружині й покохав іншу. І ця дівчинка друга, яка була коханкою, напевно, певний період, вона вся засяяла, стала героєм дня. Ми повертаємося до фрази, що переможців не судять. Ми зараз країна, яка хоче справедливості, а коли трапляються речі очевидні, то ми „ну а що? Хай так і буде“. Коханки стають блогерами-мільйонниками», — видала Холоденко.

У відповідь на зв’язок вийшла Христина в Instagram. Вона публічно звернулася до психологині й закликала не вигадувати «нісенітниць» і уникати коментарів про чуже особисте життя. Ексдружина Остапчука різко дорікнула їй у непрофесіоналізмі.

«Чому такі „психологині“ існують в нашому інфопросторі? Нісенітниця те, що люди дозволяють собі коментувати людей, якиих особисто не знають. Можу надіслати ще свої трусики, щоб ви в них попорпалися. Поняття не маю, хто така Наталка Холоденко і яку вона веде діяльність, але мені це надіслали. Мене завжди дивували люди, які дозволяли давати оцінку чи „ярлики“ про „коханок“ і „сяйво“… Наталочко, я засяяла тільки-но народилася. Не коментуйте людей, яких не знаєте. Будьте професіоналом», — написала Горняк.

Зазначимо, телеведучий Володимир Остапчук і нотаріусиня Христина Горняк були у статусі подружжя від 2020 до 2022 року. До цього шоумен перебував у шлюбі з Оленою Войченко протягом 10 років, яка народила йому двоє дітей.