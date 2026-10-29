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Горова розкрила, яким Потап є батьком для їхнього 18-річного сина: "Його дуже мало було вдома"
Продюсерка розкрила, які стосунки в репера з їхнім спільним сином.
Українська продюсерка Ірина Горова розкрила, яким батьком є репер Потап для їхнього спільного 18-річного сина.
Про це знаменитість відверто розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай. Продюсерка говорить, що насправді Потапу не так багато часу вдавалось проводити з їхнім сином. А все через роботу. Річ у тім, що у репера раніше була активна гастрольна діяльність, тож він був у роз’їздах. Однак коли у Потапа був вільний час, він активно проводив його з сином. Ірина Горова говорить, що це навіть були не виховні моменти, а просто відпочинок разом.
Часті роз’їзди репера не вплинули на його стосунки з сином у дорослому віці. Ірина Горова запевняє, що Андрій неабияк любить тата, а той — його.
«Він як прямо функція батька, вона була дуже маленька, бо він дуже багато їздив, були й до 200 концертів на рік, його дуже мало було вдома. Коли він приїжджав, то він максимально намагався брати участь. Це було навіть не про виховання, а проводив час. То до ресторану, то туди, то сюди. Ми їздили відпочивати. Він дуже любить Андрюху, Андрюха його дуже любить. Коли ти гастролюєш, то дуже складно бути постійно з дітьми», — прокоментувала продюсерка.
Зазначимо, Ірина Горова та Потап прожили в шлюбі від 1999-го до 2014 року, хоча не жили разом від 2011-го. У колишнього подружжя є спільний син Андрій, який з’явився на світ у вересні 2008-го.
Нагадаємо, раніше Ірина Горова розсекретила свої 6-річні стосунки. Також продюсерка здивувала, як знайшла кохання після духовного ритуалу.