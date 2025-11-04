- Дата публікації
Горова розсекретила незвичайну традицію, яка допомагає їй підтримувати зв’язок зі старшою донькою
Продюсерка зізналася, що дуже сумує за своєю дорослою донькою Наталією.
Українська продюсерка Ірина Горова поділилася, як підтримує зв’язок із донькою, коли вони далеко одна від одної.
Хоча Наталії вже 28 років і вона заміжня, Ірина все одно зізнається, що дуже сумує за нею. У своєму Instagram Горова показала, який челендж вони вигадали разом із донькою, аби відчувати присутність одна одної навіть на відстані.
Ірина та Наталія щогодини роблять фото, після чого зіставляють їх у спільний колаж. У такий спосіб вони створюють візуальний "щоденник" дня, проведеного порізно. На деяких світлинах Горової також можна побачити її 17-річного сина Андрія від скандального продюсера Потапа, який іноді долучається до родинного експерименту.
"Чекаю, коли ми зустрінемось разом втрьох", — написала Ірина під публікацією.
Фани були зворушені щирістю знаменитості та назвали її ідею чудовою. Прихильники зазначали, що навіть у розлуці родинний зв’язок може бути дуже близьким.
Вау, це так мило! Дуже вас люблю
Яка приємна амтосфера
Класна ідея!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова замилувала зворушливим знімком із 17-річним сином Андрієм. Зіркова мама показала теплі миті зустрічі з хлопцем, який нині навчається за кордоном.