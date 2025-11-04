Горова розсекретила незвичайну традицію, яка допомагає їй підтримувати зв’язок зі старшою донькою

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова поділилася, як підтримує зв’язок із донькою, коли вони далеко одна від одної.

Хоча Наталії вже 28 років і вона заміжня, Ірина все одно зізнається, що дуже сумує за нею. У своєму Instagram Горова показала, який челендж вони вигадали разом із донькою, аби відчувати присутність одна одної навіть на відстані.

Ірина та Наталія щогодини роблять фото, після чого зіставляють їх у спільний колаж. У такий спосіб вони створюють візуальний "щоденник" дня, проведеного порізно. На деяких світлинах Горової також можна побачити її 17-річного сина Андрія від скандального продюсера Потапа, який іноді долучається до родинного експерименту.

"Чекаю, коли ми зустрінемось разом втрьох", — написала Ірина під публікацією.

Допис Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Допис Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Фани були зворушені щирістю знаменитості та назвали її ідею чудовою. Прихильники зазначали, що навіть у розлуці родинний зв’язок може бути дуже близьким.

Вау, це так мило! Дуже вас люблю

Яка приємна амтосфера

Класна ідея!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова замилувала зворушливим знімком із 17-річним сином Андрієм. Зіркова мама показала теплі миті зустрічі з хлопцем, який нині навчається за кордоном.