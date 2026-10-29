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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1159
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3 хв

Горова вперше прокоментувала зради Потапа з Каменських і як про це дізналась: "Дуже болісна історія"

Ірина Горова та Потап офіційно розлучились 2014 року. Як виявилося, не останню роль в розриві подружжя відіграла Настя Каменських.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап, Настя Каменських та Ірина Горова

Потап, Настя Каменських та Ірина Горова

Українська продюсерка Ірина Горова вперше прокоментувала зради колишнього чоловіка, репера Потапа, зі співачкою Настею Каменських.

Знаменитість в інтерв’ю Раміні Есхакзай говорить, що ще тільки коли побачила артистку, то одразу зрозуміла, що у Потапа з нею щось буде. Мовляв, Настя Каменських — це повністю той типаж, який подобається реперу. Хоч у самої Ірини Горової та Потапа тоді все ще було гаразд у шлюбі, панувало кохання та підтримка, але продюсерка вже почала ревнувати, бо інтуїтивно відчувала, що між ними щось буде.

«Я не знаю, як це пояснити… Давайте чесно, Настя — дуже ефектна. Я коли її вперше побачила, це був клуб „Динамо“, вона зустрічалась зі своїм хлопцем Вовою. Вони ще не були в дуеті, а я її побачила. Льоша каже: „Я, мабуть, з нею буду в дуеті“. Я одразу зрозуміла, що щось буде. Але у нас тоді було кохання, підтримка, я одразу ревнувати почала. Для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період, але жінки енергетично відчувають», — пригадує знаменитість.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Коли між Потапом та Настею Каменських таки почався романтичний зв’язок, то Ірина Горова була спантеличена і перебувала в хаосі. Вона все ж таки намагалась в це все не вірити, але бачила їхні погляди одне на одного, як вони знімають кліпи, та все інтуїтивно розуміла. Також продюсера помічала, як Потап листується вночі з артисткою, але при цьому намагається від неї це приховати.

«Коли це все починає відбуватися, ти перебуваєш в хаосі. Тобі ж ніхто не приходить і не каже, що це відбувається. Ти починаєш з повідомлень якихось вночі. Де чоловіки листуються — в туалеті. Ти розумієш, що щоб тобі не казали, що у футбол грав, з кимось там листувався, ти розумієш. У нас такі двері були, що ти бачиш, коли там світло в телефоні горить. Ти проходиш, дивишся і тебе бурлить. Потім ти бачиш інтерв’ю, хто і на кого дивиться, як знімаються кліпи», — говорить знаменитість.

Потап та Ірина Горова / © jetsetter.ua

Потап та Ірина Горова / © jetsetter.ua

Для Ірини Горової ця зрада насправді була болісною. Якийсь час вона пожила в шлюбі з Потапом, а потім вирішила, що далі так не може і поставила крапку. Щоб відволіктися, Ірина Горова з головою занурилась в роботу.

«Це все дуже болісна історія, але ти все одно думаєш, що ні, що тобі кажуть, що люблять. Потім ти починаєш вибудовувати свою стратегію виходу. Ти в якийсь момент переключаєшся, знаходиш в собі сили і розумієш, що це вже незворотні процеси. У мене був один момент, коли я вже не можу. Він тоді їхав з концерту, каже: „Приїду, поговоримо. Давай, якщо тобі боляче, закриємо групу“. Я зрозуміла, що це брехня, та й він мене ненавидітиме за те, що закрив те, що так любить. Сказала, що ні, я не хочу бути в цьому, а ти йди так, як ти йдеш», — пригадує продюсерка.

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/potupinastya

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/potupinastya

Зазначимо, Ірина Горова та Потап одружились 1999 року, а 2008-го — у них народився син Андрій. Шлюб пара розірвала 2014 року, хоча не жила разом від 2011-го.

Тоді репер та продюсерка не розголошували причину розриву. Хоча ходили плітки, що це через роман Потапа з Настею Каменських. Лише з роками репер підтвердив, що так, дійсно зраджував тодішню дружину Горову зі співачкою. Роман з Настею Каменських, за його словами, почався 2010 року. А тепер й Ірина Горова підтвердила, що це правда.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко шокувала зізнанням про зраду. Артистка також здивувала, яку правду приховувала.

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