Горова вперше розсекретила 6-річні стосунки і здивувала зустріччю з коханим після духовного ритуалу

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

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Українська продюсерка Ірина Горова вперше розсекретила свої шестирічні стосунки.

Знаменитість не виносить особисте життя на показ. Проте, виявляється, вже протягом шести років зірка перебуває в стосунках. Ба більше, кохання продюсерка зустріла після духового ритуалу. Як Ірина Горова розповіла в інтерв’ю Раміні Есхакзай, друг порадив їй звернутися до рабина. Він запропонував продюсерці зробити ритуал із червоною ниткою, що допоможе їй зустріти кохання. Ірина Горова вирішила це спробувати та виконала всі настанови.

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«У мене був друг, він єврей. І він сказав: „Слухай, піди до батька моєї дружини, він рабин. Щось тобі помолиться, розкаже, що треба зробити“. Я кажу: „Ну окей“. Я пішла до нього, і він дав мені червону ниточку. Сказав: „Ти повинна в проточній воді повністю голою зануритися, щось там побажати, помріяти про цю людину й намотати ниточку“. І я поїхала на дачу, біля Київського водосховища. Це було ще задовго до війни. Ми з донькою пішли, вона мене прикривала. Я всю цю процедуру зробила, занурилася», — пригадує знаменитість.

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Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Через декілька місяців після цього ритуалу Ірина Горова поїхала до Карпат. Саме тоді червона нитка на її руці порвалась. І так збіглося, що під час цієї поїздки Ірина Горова зустріла свого нинішнього бойфренда, з яким вже шість років у стосунках.

«І десь через три-чотири місяці я з бізнес-школою пішла в лідерський похід у Карпати на три дні. І там у мене порвалася ця ниточка. Я телефоную й кажу: „Блін, треба ще одну намотувати“. А він каже: „Ні, не треба, вже все сталося“. І там був один, який колоди носив, бо ми ж із наметами були. Ну от і все. І ниточка порвалася прямо там, у поході. Зустрічатися через чотири місяці почали», — поділилась продюсерка.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова перебувала в шлюбі з репером Потапом. Однак пара розлучилась. Як виявилося, сталося це через роман Потапа на стороні зі співачкою Настею Каменських. Раніше Ірина Горова вперше прокоментувала зради колишнього чоловіка.

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