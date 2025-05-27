Горова зізналася, де вчиться її син від Потапа і які проблеми має у навчанні: "Виключений з предмету"

Ірина Горова з сином / © facebook.com/gorovaya.irina

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Продюсерка Ірина Горова поділилася особистими переживаннями щодо навчання свого сина Андрія, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком, репером Потапом.

На своїй сторінці в Instagram бізнесвумен зізналася, що Андрій під час війни навчається у престижній київській школі на Печерську, яка відома своєю суворою дисципліною та високими вимогами до учнів.

За словами продюсерки, нещодавно вона дізналася, що через порушення правил син отримав suspension — тимчасове відсторонення від одного з предметів. Ірина не уточнила, який саме предмет став проблемним, але підкреслила, що ситуація її непокоїть.

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Ірина Горова про сина Андрія / © instagram.com/gorovaya_irina

"Андрій вчиться у школі на Печерську. Вона дуже серйозна і якщо він щось не так робить, то йому дуже сильно прилітає. Наприклад, щойно я з ним листувалася й він сказав, що його поставили на suspension за те, що він щось не так зробив. Це означає, що він виключений з якогось предмету до кінця року. І це нібито окей, але ж він не набирає якісь бали й я не знаю, що ми з цим будемо робити", - поділилася Горова.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Потап розкрив своє справжнє походження й яку країну вважає своїм домом.