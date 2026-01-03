ТСН у соціальних мережах

Готочкіна розкрила правду про роман із Цимбалюком та чи разом вони: "Кілька разів сходилися"

Подейкували, що пара нібито не припиняла стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Бізнесвумен Світлана Готочкіна розкрила правду про роман з актором Тарасом Цимбалюк та відповіла, чи разом вони.

Подейкували, що пара нібито перебуває в стосунках, навіть попри участь артиста в романтичному шоу "Холостяк". Світлана Готочкіна вирішила в Instagram-stories розставити всі крапки над "і". Вона чесно зізналась, що вони дійсно не в стосунках. Хоч раніше пара й намагалась давати одне одному шанс. Проте Готочкіна та Цимбалюк вирішили, що їм краще рухатися далі окремо, оскільки в них різні цінності та погляди на життя. При цьому, за словами бізнесвумен, вони розійшлися без скандалів та образ.

"Ми з Тарасом не разом! Так, кілька разів за рік ми сходилися і розходилися, але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні і все", - запевнила Готочіна.

Світлана Готочкіна прокоментувала стосунки з Тарасом Цимбалюком / © instagram.com/got.sveta

Світлана Готочкіна прокоментувала стосунки з Тарасом Цимбалюком / © instagram.com/got.sveta

Також бізнесвумен наголошує, що чудово ставиться до Цимбалюка та не проти з ним товаришувати, проте з боку актора такої ініціативи немає. Та Світлана переконана, що це лиш справа часу.

"Я до Тараса чудово ставлюся, люблю його як людину, у нас дружні стосунки (точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить). Але, думаю, це все справа часу", - підсумувала бізнесвумен.

Нагадаємо, раніше відьма Марія Тиха робила розклад Таро на стосунки Тараса Цимбалюка та Світлани Готочкіної. Екстрасенска також видала, чи перебувають вони в стосунках.

