"Готова до народних методів": Соломія Вітвіцька здивувала зізнанням про пологи

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка перебуває на 41-му тижні вагітності, розповіла про свій стан і зізналася, що малюк поки не поспішає народжуватися.

46-річна ведуча отримує чимало запитань від підписників, які цікавляться, чи вже відбулася довгоочікувана зустріч із дитиною. Вітвіцька вирішила не залишати їх без відповіді. Вона повідомила, що поки залишається вагітною. Тим часом знаменитість продовжує стежити за станом свого здоров’я та регулярно відвідує лікарів. Черговий плановий огляд вона пройшла саме цього дня. Після нього ведуча поділилася хорошими новинами.

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«Ще поки з малюком разом», — написала Соломія.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

За словами телеведучої, обстеження не виявило причин для занепокоєння. Вона зізналася, що тепер подумки намагається домовитися з малюком про зустріч, адже очікування затягнулося. Водночас Вітвіцька припускає, що на перебіг подій можуть впливати і її власні переживання.

«Плановий огляд. Все в нормі. Спробую вже домовлятися з малим про зустріч. Думаю, це ще й мої якісь хвилювання впливають на процес. Ну і вже готова до народних методів та порад. Повернусь сюди у п’ятницю», — розповіла ведуча.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Таким чином, попри 41-й тиждень вагітності, Соломія Вітвіцька поки продовжує чекати на початок пологів. Ведуча зберігає зв’язок із підписниками та обіцяє знову розповісти про ситуацію наприкінці тижня.

«Підіймаюся сходами — пішли вже народні методи», — написала в наступній історії ведуча та додала усмішки в кінці.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька на 41-му тижні вагітності показала дитячу кімнату для сина. Ремонт майже завершено.

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