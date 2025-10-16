Грег Чапкіс на рідкісних фото показався з дружиною і двома синами: який вигляд має родина танцівника

Грег Чапкіс / © instagram.com/gregchapkis

Реклама

Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс, вперше за тривалий час показався з дружиною та одразу двома синами.

Знаменитість поділився сімейними фото не просто так, а з нагоди особливого свята. Річ у тім, що в старшого сина Чапкіса був день народження. Ніколя виповнилося вже 17 років. Тож, танцівник ніжно привітав первістка. Грег говорить, що його син виріс чудовою людиною. Також хореограф зазначив, що йому не вкладається в голові, що Ніколя вже такий дорослий. Танцівник побажав первістку досягати висот, а він тим часом буде поруч і в разі потреби підставить своє плече.

Грег Чапкіс із дружиною та синами / © instagram.com/gregchapkis

"Ти виріс таким дивовижним юнаком з великим серцем, справді особливим. Я завжди буду поруч із тобою, підтримуватиму тебе, що б не сталося. Не можу повірити, що тобі вже 17! Час летить так швидко. Іноді я не можу не думати про те, як сильно я любив ті дні, коли ти був маленьким. Я справді насолоджувався кожною миттю твого дитинства. Але бачити, ким ти стаєш, робить мене таким щасливим", - звернувся до сина знаменитість.

Реклама

Також Грег Чапкіс показав, який зараз вигляд має його родина. Зокрема, танцівник опублікував фото, на якому був зображений із дружиною Ембер та синами Ніколя і Максимом.

Дружина та сини Грега Чапкіса / © instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, нещодавно дружина британського актора Роберта Паттінсона вперше повністю показала їхню доньку. Дитині подружжя вже півтора року.