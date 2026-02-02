ТСН у соціальних мережах

"Греммі-2026": Джастін Бібер вийшов на сцену в трусах і шкарпетках, а Леді Гага нажахала виглядом

Пропонуємо дізнатися, хто став володарем престижних статуеток.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леді Гага на "Греммі-2026"

Леді Гага на "Греммі-2026" / © Associated Press

У ніч з 1 на 2 лютого в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії «Греммі», яка традиційно зібрала головних зірок світової музики.

Академія звукозапису відзначила найкращі альбоми, пісні та виконавців року в десятках номінацій. Головною сенсацією вечора стала перемога Bad Bunny в категорії «Альбом року» за платівку Debí Tirar Más Fotos, що вийшла на початку 2025-го. Артист увійшов в історію як перший латиноамериканський музикант, який отримав цю нагороду.

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press

Втім абсолютним тріумфатором церемонії вже другий рік поспіль став Кендрік Ламар. Репер здобув п’ять статуеток, зокрема за «Запис року», і був представлений одразу у дев’яти номінаціях.

Співачка Леді Гага, попри сім номінацій, отримала дві нагороди — за найкращий вокальний поп-альбом та денс-поп запис. А Біллі Айліш стала володаркою престижного титулу «Пісня року».

Біллі Айліш з братом / © Associated Press

Біллі Айліш з братом / © Associated Press

Не обійшлося без розчарувань. Так, учасниця BLACKPINK ROSÉ та Бруно Марс із вірусним хітом APT залишилися без перемог у ключових категоріях. Водночас глядачів зворушив триб’ют легендарному Оззі Осборну, який став одним із найемоційніших моментів вечора.

Бруно Марс / © Associated Press

Бруно Марс / © Associated Press

Триб’ют співаку Оззі Осборну / © Associated Press

Триб’ют співаку Оззі Осборну / © Associated Press

Цього року шоу «Греммі-2026» також запам’яталося яскравими живими виступами зірок світового масштабу. Співачка Леді Гага не припинила епатувати публіку магічними шоу та подекуди моторошними костюмами. Цього разу вона виконала хіт Abracadabra у капелюсі, схожому на око.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Не менш обговорюваним став виступ Джастіна Бібера — його повернення на сцену «Греммі» відбулося вперше за декілька років. Співак виконав трек YUKON під гітару. Проте над своїм сценічним образом виконавець вирішив не мудрувати. Натомість постав перед мільйоном глядачів і світовими зірками в одних трусах і шкарпетках.

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

Втім, найбільший інтерес викликало оголошення переможців. Редакція ТСН.ua пропонує переглянути повний список лауреатів «Греммі-2026».

  • Альбом року: Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos

  • Пісня року: Біллі Айліш — Wildflower

  • Запис року: Kendrick Lamar & SZA — Luther

Кендрік Ламар / © Associated Press

Кендрік Ламар / © Associated Press

  • Найкраще музичне відео: Doechii — Anxiety

  • Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — TV Off

  • Найкращий новий артист — Olivia Dean

Olivia Dean / © Associated Press

Olivia Dean / © Associated Press

  • Найкращий реп-альбом — Кендрік Ламар — GNX

  • Найкраще попвиконання дуетом / гуртом: Синтія Еріво й Аріана Гранде — Defying Gravity

  • Найкраще сольне попвиконання: Lola Young — Messy

  • Найкращий вокальний поп-альбом — Леді Гага — Mayhem

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

  • Найкращий рок-альбом: Turnstile — Never Enough

  • Найкраща рок-пісня: Nine Inch Nails — As Alive As You Need Me To Be

  • Найкращий танцювальний запис: Леді Гага — Abracadabra

  • Найкраще R&B-виконання: Kehlani — Folded

  • Найкращий R&B-альбом: Leon Thomas — Mutt

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie