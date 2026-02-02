- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 2 хв
"Греммі-2026": Джастін Бібер вийшов на сцену в трусах і шкарпетках, а Леді Гага нажахала виглядом
Пропонуємо дізнатися, хто став володарем престижних статуеток.
У ніч з 1 на 2 лютого в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії «Греммі», яка традиційно зібрала головних зірок світової музики.
Академія звукозапису відзначила найкращі альбоми, пісні та виконавців року в десятках номінацій. Головною сенсацією вечора стала перемога Bad Bunny в категорії «Альбом року» за платівку Debí Tirar Más Fotos, що вийшла на початку 2025-го. Артист увійшов в історію як перший латиноамериканський музикант, який отримав цю нагороду.
Втім абсолютним тріумфатором церемонії вже другий рік поспіль став Кендрік Ламар. Репер здобув п’ять статуеток, зокрема за «Запис року», і був представлений одразу у дев’яти номінаціях.
Співачка Леді Гага, попри сім номінацій, отримала дві нагороди — за найкращий вокальний поп-альбом та денс-поп запис. А Біллі Айліш стала володаркою престижного титулу «Пісня року».
Не обійшлося без розчарувань. Так, учасниця BLACKPINK ROSÉ та Бруно Марс із вірусним хітом APT залишилися без перемог у ключових категоріях. Водночас глядачів зворушив триб’ют легендарному Оззі Осборну, який став одним із найемоційніших моментів вечора.
Цього року шоу «Греммі-2026» також запам’яталося яскравими живими виступами зірок світового масштабу. Співачка Леді Гага не припинила епатувати публіку магічними шоу та подекуди моторошними костюмами. Цього разу вона виконала хіт Abracadabra у капелюсі, схожому на око.
Не менш обговорюваним став виступ Джастіна Бібера — його повернення на сцену «Греммі» відбулося вперше за декілька років. Співак виконав трек YUKON під гітару. Проте над своїм сценічним образом виконавець вирішив не мудрувати. Натомість постав перед мільйоном глядачів і світовими зірками в одних трусах і шкарпетках.
Втім, найбільший інтерес викликало оголошення переможців. Редакція ТСН.ua пропонує переглянути повний список лауреатів «Греммі-2026».
Альбом року: Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
Пісня року: Біллі Айліш — Wildflower
Запис року: Kendrick Lamar & SZA — Luther
Найкраще музичне відео: Doechii — Anxiety
Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay — TV Off
Найкращий новий артист — Olivia Dean
Найкращий реп-альбом — Кендрік Ламар — GNX
Найкраще попвиконання дуетом / гуртом: Синтія Еріво й Аріана Гранде — Defying Gravity
Найкраще сольне попвиконання: Lola Young — Messy
Найкращий вокальний поп-альбом — Леді Гага — Mayhem
Найкращий рок-альбом: Turnstile — Never Enough
Найкраща рок-пісня: Nine Inch Nails — As Alive As You Need Me To Be
Найкращий танцювальний запис: Леді Гага — Abracadabra
Найкраще R&B-виконання: Kehlani — Folded
Найкращий R&B-альбом: Leon Thomas — Mutt