-
- Гламур
- 53
- 3 хв
"Греммі-2026": всі номінанти музичної премії
Урочиста церемонія, де оголосять переможців, відбудеться 1 лютого наступного року.
Нарешті відбулося оголошення номінантів престижної музичної премії "Греммі-2026".
Сама урочиста церемонія, де стануть відомі імена лауреатів, відбудеться у Лос-Анджелесі 1 лютого 2026 року. А поки ж у прямій трансляції оголосили номінантів премії, яку можна порівняти з "Оскаром", але у світі музики.
Загалом, найчастіше серед претендентів на "Греммі-2026" лунали імена репера Кендріка Ламара – 9 номінацій, співачки Леді Гаги – 7 номінацій, артистів Сабріни Карпентер, Bad Bunny та Леона Томаса – 6 номінацій.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, хто серед артистів наступного року претендуватиме отримати "Греммі".
Список номінантів
Найкращий вокальний попальбом:
Джастін Бібер – SWAG
Сабріна Карпентер – Man's Best Friend
Майлі Сайрус - Something Beautiful
Леді Гага – MAYHEM
Тедді Свімз - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Найкращий новий артист:
Олівія Дін
KATSEYE
The Marias
Еддісон Рей
Сомбр
Леон Томас
Алекс Воррен
Лола Янг
Найкращий сольний попвиступ:
Джастін Бібер – Daisies
Сабріна Карпентер - Manchild
Леді Гага – Disease
Чаппелл Роул - The Subway
Лола Янг - Messy
Найкращий танцювальний попзапис:
Зара Ларссон - Midnight Sun
PinkPantheress – Illegal
Селена Гомес та Бенні Бланко - Bluest Flame
Леді Гага – Abracadabra
Тейт Макрей - Just Keep Watching
Найкращий рок-альбом:
Deftones - Private Music
Haim - I Quit
Linkin Park - From Zero
Turnstile - Never Enough
Yungblud - Idols
Найкращий реп-альбом:
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
GloRilla - Glorious
JID - God Does Like Ugly
Кендрік Ламар – GNX
Tyler, the Creator - Chromakopia
Пісня року:
Леді Гага – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Бруно Марс та Розе - APT.
Bad Bunny – DtMF
KPop Demon Hunters – Golden
Кендрік Ламар та SZA – luther
Сабріна Карпентер – Manchild
Біллі Айліш – WILDFLOWER
Найкращий R&B-альбом:
Giveon – Beloved
Коко Джонс – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Теяна Тейлор – Escape Room
Леон Томас – Mutt
Найкращий урбан-альбом:
Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs
J Balvin – MixtEip
Feid – FERXXO Vol X: Sagrado
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Запис року:
Bad Bunny – DtMF
Сабріна Карпентер – Manchild
Doechii – Anxiety
Біллі Айліш – WILDFLOWER
Леді Гага – Abracadabra
Кендрік Ламар та SZA – luther
Чаппелл Роан - The Subway
Розе та Бруно Марс - APT.
Альбом року:
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Джастін Бібер – SWAG
Сабріна Карпентер - Man’s Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Леді Гага – MAYHEM
Кендрік Ламар – MAYHEM
Леон Томас – MUTT
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA
Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:
Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
KPop Demon Hunters – Golden
KATSEYE – Gabriela
Розе та Бруно Марс - APT.
SZA та Кендрік Ламар - 30 For 30
Найкраща реп-пісня:
Doechii — Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire — The Birds Don't Sing
Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne — Sticky
GloRilla — TGIF
Кендрік Ламар та Lefty Gunplay — tv off
Найкраща R&B пісня:
Kehlani — Folded
Summer Walker — Heart Of A Woman
Chris Brown & Bryson Tiller — It Depends
Durand Bernarr — Overqualified
Леон Томас — YES IT IS
Найкращий реп-перфоменс:
Cardi B — Outside
Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams — Chains & Whips
Doechii — Anxiety
Кендрік Ламар and Lefty Gunplay — tv off
Tyler, The Creator and Teezo Touchdown — Darling, I
Найкращий танцювальний попзапис:
Зара Ларссон - Midnight Sun
PinkPantheress — Illegal
Селена Гомес та Бенні Бланко — Bluest Flame
Леді Гага — Abracadabra
Тейт Майкрей — Just Keep Watching