"Греммі-2026": всі номінанти музичної премії

Урочиста церемонія, де оголосять переможців, відбудеться 1 лютого наступного року.

Леді Гага, Кендрік Ламар та Сабріна Карпентер

Леді Гага, Кендрік Ламар та Сабріна Карпентер / © Associated Press

Нарешті відбулося оголошення номінантів престижної музичної премії "Греммі-2026".

Сама урочиста церемонія, де стануть відомі імена лауреатів, відбудеться у Лос-Анджелесі 1 лютого 2026 року. А поки ж у прямій трансляції оголосили номінантів премії, яку можна порівняти з "Оскаром", але у світі музики.

Загалом, найчастіше серед претендентів на "Греммі-2026" лунали імена репера Кендріка Ламара – 9 номінацій, співачки Леді Гаги – 7 номінацій, артистів Сабріни Карпентер, Bad Bunny та Леона Томаса – 6 номінацій.

Леді Гага / © скриншот з відео

Леді Гага / © скриншот з відео

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, хто серед артистів наступного року претендуватиме отримати "Греммі".

Список номінантів

Найкращий вокальний попальбом:

  • Джастін Бібер – SWAG

  • Сабріна Карпентер – Man's Best Friend

  • Майлі Сайрус - Something Beautiful

  • Леді Гага – MAYHEM

  • Тедді Свімз - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Найкращий новий артист:

  • Олівія Дін

  • KATSEYE

  • The Marias

  • Еддісон Рей

  • Сомбр

  • Леон Томас

  • Алекс Воррен

  • Лола Янг

Лола Янг / © Associated Press

Лола Янг / © Associated Press

Найкращий сольний попвиступ:

  • Джастін Бібер – Daisies

  • Сабріна Карпентер - Manchild

  • Леді Гага – Disease

  • Чаппелл Роул - The Subway

  • Лола Янг - Messy

Найкращий танцювальний попзапис:

  • Зара Ларссон - Midnight Sun

  • PinkPantheress – Illegal

  • Селена Гомес та Бенні Бланко - Bluest Flame

  • Леді Гага – Abracadabra

  • Тейт Макрей - Just Keep Watching

Найкращий рок-альбом:

  • Deftones - Private Music

  • Haim - I Quit

  • Linkin Park - From Zero

  • Turnstile - Never Enough

  • Yungblud - Idols

Найкращий реп-альбом:

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

  • GloRilla - Glorious

  • JID - God Does Like Ugly

  • Кендрік Ламар – GNX

  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Кендрік Ламар / © Associated Press

Кендрік Ламар / © Associated Press

Пісня року:

  • Леді Гага – Abracadabra

  • Doechii – Anxiety

  • Бруно Марс та Розе - APT.

  • Bad Bunny – DtMF

  • KPop Demon Hunters – Golden

  • Кендрік Ламар та SZA – luther

  • Сабріна Карпентер – Manchild

  • Біллі Айліш – WILDFLOWER

Найкращий R&B-альбом:

  • Giveon – Beloved

  • Коко Джонс – Why Not More?

  • Ledisi – The Crown

  • Теяна Тейлор – Escape Room

  • Леон Томас – Mutt

Леон Томас / © Associated Press

Леон Томас / © Associated Press

Найкращий урбан-альбом:

  • Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs

  • J Balvin – MixtEip

  • Feid – FERXXO Vol X: Sagrado

  • Nicki Nicole – Naiki

  • Trueno – EUB Deluxe

  • Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Запис року:

  • Bad Bunny – DtMF

  • Сабріна Карпентер – Manchild

  • Doechii – Anxiety

  • Біллі Айліш – WILDFLOWER

  • Леді Гага – Abracadabra

  • Кендрік Ламар та SZA – luther

  • Чаппелл Роан - The Subway

  • Розе та Бруно Марс - APT.

Альбом року:

  • Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • Джастін Бібер – SWAG

  • Сабріна Карпентер - Man’s Best Friend

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

  • Леді Гага – MAYHEM

  • Кендрік Ламар – MAYHEM

  • Леон Томас – MUTT

  • Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA

Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

  • KPop Demon Hunters – Golden

  • KATSEYE – Gabriela

  • Розе та Бруно Марс - APT.

  • SZA та Кендрік Ламар - 30 For 30

Найкраща реп-пісня:

  • Doechii — Anxiety

  • Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire — The Birds Don't Sing

  • Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne — Sticky

  • GloRilla — TGIF

  • Кендрік Ламар та Lefty Gunplay — tv off

Найкраща R&B пісня:

  • Kehlani — Folded

  • Summer Walker — Heart Of A Woman

  • Chris Brown & Bryson Tiller — It Depends

  • Durand Bernarr — Overqualified

  • Леон Томас — YES IT IS

Найкращий реп-перфоменс:

  • Cardi B — Outside

  • Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams — Chains & Whips

  • Doechii — Anxiety

  • Кендрік Ламар and Lefty Gunplay — tv off

  • Tyler, The Creator and Teezo Touchdown — Darling, I

Найкращий танцювальний попзапис:

  • Зара Ларссон - Midnight Sun

  • PinkPantheress — Illegal

  • Селена Гомес та Бенні Бланко — Bluest Flame

  • Леді Гага — Abracadabra

  • Тейт Майкрей — Just Keep Watching

