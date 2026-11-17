Елла Ленглі, Raye та Розалія / © Associated Press

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Нарешті Американська академія звукозапису оголосила всіх номінантів на одну з найпрестижніших музичних нагород у світі "Греммі".

69-та за рахунком урочиста церемонія вручення омріяних статуеток відбудеться вже 7 лютого 2027 року. Саме тоді оголосять нових лауреатів «Оскара» у світі музики. А поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто претендує на «Греммі-2027».

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Цьогоріч список номінантів насправді дивує. Зокрема, найбільше номінацій, а саме 11, отримала британська співачка Raye. На п’яти їй наступає іспанська виконавиця Розалія. В артистки дев’ять номінацій у різних категоріях. Альбом Розалії Lux (Complete Works), де в одній із пісень вона співає українською, теж претендує на статуетку.

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Розалія / © Associated Press

До трійки лідерів за кількістю номінацій на «Греммі-2027» потрапили артисти Елла Ленглі, Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт. Вони представлені у семи категоріях.

Список номінантів на «Греммі-2027»

Запис року:

Олівія Дін — Man I Need

Елла Ленглі — Choosin' Texas

Бруно Марс — I Just Might

Олівія Родріго — The Cure

Розалія feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain

Тейлор Свіфт — The Fate of Ophelia

Tame Impala with Jennie — Dracula

Пісня року:

Розалія feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain

Елла Ленглі — Choosin' Texas

Аріана Гранде — Hate That I Made You Love Me

Тейлор Свіфт — I Knew It, I Knew You

Олівія Дін — Man I Need

Бруно Марс — Risk It All

Raye — Where Is My Husband!

Альбом року:

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Фібі Бріджерс — Lost Weekend

Олівія Дін — The Art of Loving

Елла Ленглі — Dandelion

Бруно Марс — The Romantic

Raye — This Music May Contain Hope

Олівія Родріго — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Розалія — Lux (Complete Works)

Тейлор Свіфт — The Life of a Showgirl

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Найкращий вокальний попальбом:

Олівія Дін — The Art of Loving

Аріана Гранде — Peta

Бруно Марс — The Romantic

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Raye — This Music May Contain Hope

Олівія Родріго — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Найкращий новий артист:

Angine de Poitrine

Geese

Елла Ленглі

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Ремі Вулф

The Womack Sisters

Ремі Вулф / © Associated Press

Найкращий сольний попвиступ:

Олівія Дін — Man I Need

Бруно Марс — Risk It All

Raye — Where Is My Husband!

Олівія Родріго — The Cure

Розалія — Sauvignon Blanc

Найкращий рок-альбом:

Angine de Poitrine — Vol. II

Foo Fighters — Your Favorite Toy

Muse — The Wow! Signal

The Rolling Stones — Foreign Tongues

Джек Вайт — Frozen Charlotte

Джек Вайт / © Associated Press

Найкращий реп-альбом:

Busta Rhymes & J Dilla — Dillagence II

Cardi B — Am I the Drama

Don Toliver — Octane

Каньє Вест (Ye) — Bully (Deluxe)

Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops

Wale — Everything Is a Lot

Найкращий R&B-альбом:

Кріс Браун — Brown

Alex Isley — When the City Sleeps

Kehlani — Kehlani

PJ Morton — Saturday Night

Jill Scott — To Whom This May Concern

Jill Scott / © Associated Press

Найкращий урбан-альбом:

Ryan Castro — HOPI SENDÉ

Alvaro Diaz — OMAKASE

Feid — EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO

Young Miko — Do Not Disturb: Late Checkout

Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:

Леді Гага та Doechii — Runway

Мадонна та Сабріна Карпентер — Bring Your Love

Raye за участю Hans Zimmer — Click Clack Symphony

Тейлор Свіфт та Сабріна Карпентер — The Life of a Showgirl

Tame Impala та Jennie — Dracula

Найкраща реп-пісня:

Don Toliver (за участю Travis Scott) — E85

Cardi B — ErrTime

Doechii за участю SZA — Girl, Get Up

T.I. та Pharrell Williams — LET 'EM KNOW

Yung Miami — Spend Dat

Найкраща R&B пісня:

Victoria Monét — Let Me

Leon Thomas — My Muse

Kehlani — Out the Window

Jill Scott — Pressha

Tems — What You Need

Найкращий реп-перфоменс:

Baby Keem за участю Kendrick Lamar та Momo Boyd — Good Flirts

Cardi B — ErrTime

De La Soul за участю Nas — Run It Back!!

Don Toliver — Body

T.I. — LET 'EM KNOW

Найкращий танцювальний попзапис:

Zara Larsson — Blue Moon

Мадонна — Danceteria

Raye — Life Boat

Slayyyter — Dance…

Tinashe — Too Easy

Нагадаємо, тим часом найвідоміший k-pop гурт BTS оголосив жорсткий бойкот «Греммі». Колектив не оцінив нову номінацію музичної премії і розкрив обурливу причину.

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