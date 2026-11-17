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"Греммі-2027": оголошено всіх номінантів музичної премії
«Греммі-2027» відбудеться 7 лютого. Поки ж пропонуємо дізнатися, хто з артистів претендує на «Оскар» у світі музики.
Нарешті Американська академія звукозапису оголосила всіх номінантів на одну з найпрестижніших музичних нагород у світі "Греммі".
69-та за рахунком урочиста церемонія вручення омріяних статуеток відбудеться вже 7 лютого 2027 року. Саме тоді оголосять нових лауреатів «Оскара» у світі музики. А поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто претендує на «Греммі-2027».
Цьогоріч список номінантів насправді дивує. Зокрема, найбільше номінацій, а саме 11, отримала британська співачка Raye. На п’яти їй наступає іспанська виконавиця Розалія. В артистки дев’ять номінацій у різних категоріях. Альбом Розалії Lux (Complete Works), де в одній із пісень вона співає українською, теж претендує на статуетку.
До трійки лідерів за кількістю номінацій на «Греммі-2027» потрапили артисти Елла Ленглі, Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт. Вони представлені у семи категоріях.
Список номінантів на «Греммі-2027»
Запис року:
Олівія Дін — Man I Need
Елла Ленглі — Choosin' Texas
Бруно Марс — I Just Might
Олівія Родріго — The Cure
Розалія feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
Тейлор Свіфт — The Fate of Ophelia
Tame Impala with Jennie — Dracula
Пісня року:
Розалія feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
Елла Ленглі — Choosin' Texas
Аріана Гранде — Hate That I Made You Love Me
Тейлор Свіфт — I Knew It, I Knew You
Олівія Дін — Man I Need
Бруно Марс — Risk It All
Raye — Where Is My Husband!
Альбом року:
Фібі Бріджерс — Lost Weekend
Олівія Дін — The Art of Loving
Елла Ленглі — Dandelion
Бруно Марс — The Romantic
Raye — This Music May Contain Hope
Олівія Родріго — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Розалія — Lux (Complete Works)
Тейлор Свіфт — The Life of a Showgirl
Найкращий вокальний попальбом:
Олівія Дін — The Art of Loving
Аріана Гранде — Peta
Бруно Марс — The Romantic
Raye — This Music May Contain Hope
Олівія Родріго — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Найкращий новий артист:
Angine de Poitrine
Geese
Елла Ленглі
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Ремі Вулф
The Womack Sisters
Найкращий сольний попвиступ:
Олівія Дін — Man I Need
Бруно Марс — Risk It All
Raye — Where Is My Husband!
Олівія Родріго — The Cure
Розалія — Sauvignon Blanc
Найкращий рок-альбом:
Angine de Poitrine — Vol. II
Foo Fighters — Your Favorite Toy
Muse — The Wow! Signal
The Rolling Stones — Foreign Tongues
Джек Вайт — Frozen Charlotte
Найкращий реп-альбом:
Busta Rhymes & J Dilla — Dillagence II
Cardi B — Am I the Drama
Don Toliver — Octane
Каньє Вест (Ye) — Bully (Deluxe)
Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops
Wale — Everything Is a Lot
Найкращий R&B-альбом:
Кріс Браун — Brown
Alex Isley — When the City Sleeps
Kehlani — Kehlani
PJ Morton — Saturday Night
Jill Scott — To Whom This May Concern
Найкращий урбан-альбом:
Ryan Castro — HOPI SENDÉ
Alvaro Diaz — OMAKASE
Feid — EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO
Young Miko — Do Not Disturb: Late Checkout
Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:
Леді Гага та Doechii — Runway
Мадонна та Сабріна Карпентер — Bring Your Love
Raye за участю Hans Zimmer — Click Clack Symphony
Тейлор Свіфт та Сабріна Карпентер — The Life of a Showgirl
Tame Impala та Jennie — Dracula
Найкраща реп-пісня:
Don Toliver (за участю Travis Scott) — E85
Cardi B — ErrTime
Doechii за участю SZA — Girl, Get Up
T.I. та Pharrell Williams — LET 'EM KNOW
Yung Miami — Spend Dat
Найкраща R&B пісня:
Victoria Monét — Let Me
Leon Thomas — My Muse
Kehlani — Out the Window
Jill Scott — Pressha
Tems — What You Need
Найкращий реп-перфоменс:
Baby Keem за участю Kendrick Lamar та Momo Boyd — Good Flirts
Cardi B — ErrTime
De La Soul за участю Nas — Run It Back!!
Don Toliver — Body
T.I. — LET 'EM KNOW
Найкращий танцювальний попзапис:
Zara Larsson — Blue Moon
Мадонна — Danceteria
Raye — Life Boat
Slayyyter — Dance…
Tinashe — Too Easy
Нагадаємо, тим часом найвідоміший k-pop гурт BTS оголосив жорсткий бойкот «Греммі». Колектив не оцінив нову номінацію музичної премії і розкрив обурливу причину.