Грета Тунберг закрутила роман з молодим фотографом: який вигляд має бойфренд 22-річної екоактивістки

Грета Тунберг / © poynter.org

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Відома екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг закрутила роман із молодим фотографом.

Принаймні, саме так переконані користувачі Мережі, і ці підозри є небезпідставними. Daily Mail зазначає, що протягом останніх 18-місяців екоактивістку часто помічають в компанії фотографа та відеооператора Кріса Кеббона. Він активно супроводжує дівчину майже на всіх акціях та розділяє її погляди.

Особливо про їхній роман заговорили після невдалої гуманітарної місії Тунберг до Сектора Гази. Коли екоактивістку депортували, і вона нарешті прибула до Стокгольма, Кріс зустрічав її з обіймами, а потім захищав від журналістів.

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Грета Тунберг, а праворуч від неї її бойфренд / © Associated Press

До речі, перед тим, як Тунберг вирушала до Сектора Гази, вона також проводила час із Кеббоном. Вони разом займалися серфінгом.

Загалом, що відомо про Кріса Кеббона, так це те, що він, як і екоактивістка, живе у передмісті Стокгольма. Хлопець здобув освіту в престижній шведській школі. Також Кріс активно бере участь у різних демонстраціях, що спрямовані на порятунок екології. До речі, 2024 року хлопець разом із Гретою Тунберг постав перед судом у Лондоні. Вони тоді влаштували акцію протесту проти нафтогазових корпорацій. Врешті, їх звинуватили в порушенні громадського порядку, але суд виправдав екоактивістів.

Грета Тунберг, а ліворуч від неї її бойфренд / © Associated Press

Нагадаємо, українську блогерку Дашу Квіткову та футболіста Володимира Бражка наразі теж підозрюють в романі. Нещодавно спортсмен видав правду про їхні стосунки.