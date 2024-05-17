Христина Горняк повторила спокусливу фотосесію Ксенії Мішиної з чоловіком: "Любов зцілює!"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка й нотаріусиня Христина Горняк похизувалася пікантним фотосетом.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала серію фото із загадковим чоловіком. Так, на зображеннях його рука тримає Христину за талію, а вона у цей час тримається однією рукою за нього, а іншою сором'язливо ховає очі. Для фотосесії нотаріусиня обрала рожевий піджак з поясом та чорне боді.

"Любов зцілює! Я вірила, вірю і буду вірити в це!", - наголосила Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Втім, чи дійсно це фото свідчить про початок стосунків у житті Христини невідомо. Як раніше зізнавалася блогерка, у її житті завжди присутня увага чоловіків і є ті, до кого вона відчуває симпатію.

Ксенія Мішина і Христина Горняк

У коментарях прихильники одразу зазначили, що таке фото є й у Ксенії Мішиної, яка свого часу заінтригувала новим романом. Щоправда, тут юзери розділилися на два табори. Одні вбачають у фото Христини заяву про новий роман, а інші – заперечують його.

Радію за вас. Кохання вам шаленого і розуміння

Видно, що просто рука чоловіка всього на всього модель. З коханою людиною фото були б інші, а так просто інтрига

Дуже гарно. Все прикрито і трошки відкрито. Зараз всі будуть досліджувати чоловічу руку

Коли ти нарешті його всім покажеш

Нагадаємо, нещодавно Хритсина Горняк навідалася до їхнього з ексчоловіком Володимиром Остапчуком будинку, де він збирається жити з новою коханою.

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