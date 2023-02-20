Христина Горняк відповіла, хто винен у їхньому розлученні з Володимиром Остапчуком

Нотаріусиня Христина Горняк прокоментувала своє розлучення з телеведучим Володимиром Остапчуком.

І хоча наразі офіційних заяв про розставання пара не робила, шанувальники вже давно зрозуміли, що вони не разом. До того ж натякає на розлучення й сама Христина.

Так, у своєму Instagram блогерка вирішила поспілкуватися з фанами та відповісти на їхні запитання. В одному з них користувачі запитали, чому Горняк не коментує розлучення та чи винен у цьому Остапчук. На що вона відповіла, що в розриві завжди винні обоє партнерів, але хтось із них - більше. Втім, ділитися деталями своїх стосунків із шоуменом Христина не поспішає.

"Завжди винні двоє. Хтось просто більше, а хтось менше. І двоє прийняли рішення не коментувати. Сподіваюсь на розуміння", - написала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

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