Христина Соловій нецензурно вилаялася на колишню назву українського міста і нарвалася на хейт

Українська співачка Христина Соловій втрапила в скандал після свого виступу у Чорноморську на заході "Виделка fest".

Річ у тім, що у перерві між піснями артистка заговорила про попередню назву міста Чорноморськ – Іллічівськ – і просто зі сцени назвала її "повною х*йн*ю". Після цього разом з публікою, серед яких також були діти, вона гучно декілька разів проскандувала вже нову декомунізовану з 2016 року назву міста – Чорноморськ. Водночас знаменитість наголосила, що вона не мала злих намірів.

"Скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися. Я з добром! Як називалося ваше місто до того, як його перейменували? Іллічівськ? І що, вам це подобалося? Повна ху*йн*!", - промовила зі сцени Соловій.

Христина Соловій різко висловилася про колишню назву міста Чорноморськ

Після оприлюдненого відео з концерту у Мережі розгорівся справжній скандал. Юзери почали дорікати Христині, що такий вигук був вкрай невдалим і насправді зачепив жителів міста. До того ж вони наголосили, що варто було бути обачнішою принаймні тому, що в залі були діти.

Так поводитися в гостях – себе не поважати

Русня не почула, а ми, корінні жителі, почули і це неприємно!

До чого це запитання взагалі? І ця лайка зі сцени…

Це ж треба так, приїхати в чуже місто і казати на нього "х*йн*". Краще б просто співала

Нагадаємо, нещодавно Христину Соловій звинуватили у надто вульгарних танцях на сцені з Іриною Білик – у Мережі також з'явилося відео.

Христина Соловій неочікувано заспівала з Іриною Білик і розсекретила, яка її мрія здійснилася

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