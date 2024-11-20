Христина Соловій після заяви про паузу підкорила чуттєвим емоційним дуетом із відомим гуртом

Українська співачка Христина Соловій після заяви про концертну паузу підкорила чуттєвим дуетом із популярним гуртом "Мертвий півень".

Мова йде про трек "Гобелен". Це пісня гурту "Мертвий півень", яка була представлена далекого 1997 року. Відтоді композицію тричі переспівували, востаннє – 2023 року зі співачкою Христиною Соловій. Наразі ж артисти нарешті представили офіційний лайв на трек "Гобелен".

Христина Соловій зізнається, що від юності є прихильницею гурту "Мертвий півень". Пісня "Гобелен" – одна з найулюбленіших її композицій. Тож, Христина Соловій неабияк тішиться, що подарувала трекові нове звучання.

"Це, мабуть, одна з найприємніших для мене музичних колаборацій. Я є фанаткою гурту "Мертвий півень" ще від юності. Я відвідувала їхні концерти і тоді ще навіть не мріяла, що колись виконаю з ними одну з найулюбленіших своїх пісень. Це неймовірно красива пісня, де кожна партія, кожний інструмент — нитки, які утворюють неймовірний музичний малюнок, і я неймовірно щаслива, що в цьому полотні буде тепер мій голос", - ділиться співачка.

Гітарист та співзасновник колективу "Мертвий півень" Роман Чайка говорить, що ідея переспівати трек з'явилася випадково. На репетиції з новим солістом Юрієм Рокецьким Соловій підспівала їм. До речі, саме тоді з'явилися чутки, що нібито співачка стане новою вокалісткою гурту. Відтоді музиканти почали жартувати і називати Соловій "неофіційною фронтвумен".

Христина Соловій та Юрій Рокецький

"На репетиції в новому складі з вокалістом Юрієм Рокецьким нам раптом чудесно підспівала пісню "Гобелен" Христина Соловій. Так з'явилась ідея, а з неї ще й весела історія. Бо оскільки ім'я нового вокаліста "півнів" трималось у таємниці - то жовта преса пустила чутку, що Христина Соловій стане вокалісткою оновленого складу гурту. Тож цей лайв зі Львова став посвятою Юрія Рокецького в гурті, а ми в жарт тепер називаємо Христину нашою неофіційною фронтвумен", - говорить Чайка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська випустила нову пісню "Мені казали". Також артистка представила чуттєвий кліп на композицію.

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