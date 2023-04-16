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Христина Соловій показала маму-красуню, на яку схожа, як дві краплі води

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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913
Час на прочитання
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Христина Соловій показала маму-красуню, на яку схожа, як дві краплі води

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Виконавиця показала, як проводить Великдень.

Українська співачка Христина Соловій показалася разом зі своєю мамою-красунею Олександрою Стефанівною.

Зокрема, саме з рідною людиною артистка проводить Великдень. Як зазначила у своєму Instagram виконавиця, таким чином вона дотримується традицій.

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka
Христина Соловій з мамою / Фото: instagram.com/soloviyka

"Цього Великодня я у мами. Маю велике щастя сидіти за святковим столом і відтворювати багатовікову українську традицію ще завзятіше. Бо вже без бабці. А вона дуже хотіла, аби її внуки дотримувались цих традицій. Христос Воскрес - Воскресне Україна!" – написала Христина.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka
Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Тим часом прихильники Соловій звернули увагу, що виконавиця неабияк схожа на свою маму.

Нагадаємо, бабусі Христини Соловій не стало наприкінці лютого. Рідна людина артистки свого часу теж писала композиції. Як говорила співачка, саме бабусі вона завдячує своєму вмінню.

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Дата публікації
Перегляди
913
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