Христина Соловій показала, як виступила у бомбосховищі: "Концерт був перерваний ворожими ракетами"

Українська співачка Христина Соловій розповіла, як минув її концерт у Рівному.

Виконавиця Христина Соловій ще в липні вирушила у тур містами України. Вчора, 7 серпня, артистка давала концерт у Рівному.

Утім, виступ минув не так, як цього б хотілося і Христині, і глядачам. Після того, як співачка виконала 10 пісень, у місті оголосили повітряну тривоги, тож концерт довелося зупинити.

Христина разом з глядачами спустилася до бомбосховища. Та знаменитість не розгубилася. Вона продовжила співати разом з прихильниками в укритті. Артистка і час згаяла, адже повітряна тривога тривала півтори години, і глядачів відволікла від негативних думок.

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Після того, як у місті стало безпечно, Христина повернулася на сцену та продовжила концерт.

"Концерт у Рівному був перерваний на 10-й пісні ворожими ракетами і мав закінчитись хоровим співом у бомбосховищі. Завдяки ЗСУ після півторагодинної тривоги, люди впевнено повернулися до залу. Був ще той rock-n-roll", - поділилася виконавиця.

Сьогодні ж, 8 серпня, у Христини запланований концерт у Вінниці. Як зазначила артистка, українців ніщо не може зламати.

"Ну не зламати вам нас, не спинити! Які ж ви тупі, кати… Сьогодні у Вінниці! До зустрічі, найкращі в світі люди!" – поділилася артистка.

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