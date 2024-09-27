Христина Соловій показалася в суді й повідомила про вирок за лайку на концерті в Чорноморську

Українська співачка Христина Соловій після інциденту на концерті в Чорноморську, де обматюкала колишню назву міста Іллічівськ, постала перед судом.

Раніше правоохоронні органи інкримінували виконавиці дрібне хуліганство за публічну лайку зі сцени під час "Виделкаfest" у Чорноморську, де вона назвала колишню назву міста "Іллічівськ повною х*йн*ю". Зрештою, суд розглянув справу Христини Соловій і сьогодні, 27 вересня, установа остаточно виправдала співачку й заявила про відсутність правопорушення.

"Обовʼязковою ознакою обʼєктивної сторони даного кримінального правопорушення є наслідки у вигляді порушення громадського порядку та спокою громадян. Однак, громадяни, які прийшли на концерт не потребували і не перебували в спокої, цілеспрямовано прийшли на масовий захід, де не може бути тихо і спокійно, тому є безпідставним твердження про порушення спокою громадян. Що стосується порушення громадського порядку, то це питання не може розглядатися поза обставинами та контексту, в якому нецензурна лайка прозвучала. Критерії громадського порядку є різними в залежності від місця, обставин і учасників події. Одна й та сама лайка має різний вплив на оточуючих та громадський порядок. Суд дійшов висновку про відсутність події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, тому провадження у справі має бути закрите на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП", - йдеться у заяві суду, яку знаменитість опублікувала в Instagram.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Перед тим знаменитість виголосила промову, яку додатково опублікувала у фотоблогу, де розкритикувала постаті Володимира Путіна й Володимира Леніна. І заявила, що не погоджується зі своєю виною. Окрім того, вона підкреслила, що судове засідання є "випробовуванням зрілості та справедливості нашого суспільства". Своєю чергою, адвокат Соловій додав, що докази, використані під час складання протоколу після концерту про правопорушення, не були переконливими.

Нагадаємо, нещодавно Христина соловій розповіла про брата, який приєднався до лав ЗСУ.

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