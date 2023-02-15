Христина Соловій поскаржилася, що в Німеччині їй перервали концерт: "Це невипадково"

Співачка Христина Соловій розповіла про неприємний інцидент, який трапився під час її концерту у Нюрнбергу, Німеччина.

Зокрема, артистка мала там дати виступ. Концерт почався без усіляких пригод. Однак, коли Христина виконала пісню "Українська лють", у залі раптово ввімкнули сигнал пожежної тривоги. Всіх глядачів негайно попросили вийти, а концерт припинити.

Соловій переконана, що це трапилося не випадково. Артистка переконана, що це була провокація.

"У нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнбергу, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога, і нам треба вийти. Я думаю, що це не випадково. Це повна х*йня", - обурилася Христина.

Нагадаємо, минулого року Олег Скрипка став жертвою того, що його концерти у Німеччині скасовували. Музиканту вдалося вияснити, чому це відбувалося. Виявилося, там не обійшлося без росіян.

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