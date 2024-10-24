Христина Соловій потрапила в скандал через поцілунок маленького хлопчика: чому її розкритикували

Довкола української співачки Христини Соловій розгорівся гучний скандал.

Виконавиця відіграла концерт у Львові. У своєму Instagram артистка ділилася кадрами з виступу. На одному з відео співачка була зображена з маленьким хлопчиком, який піднявся до неї на сцену. Христина Соловій про щось із ним говорила, після чого він поцілував її в губи. Присутні глядачі з захопленням на це відреагували.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими", - підписала кадри артистка.

Христина Соловій потрапила в скандал через поцілунок маленького хлопчика на концерті

Якщо глядачі концерту позитивно на це відреагували, то в Мережі обурилися. Христину Соловій почали критикувати за поцілунок маленького хлопчика в губи. Користувачі писали в коментарях, що співачка не повинна була так робити, адже це дитина.

Цікаво, як би було, якщо дорослий співак-чоловік поцілував маленьку дівчинку?

Головне - не цілувати дітей. Особливо чужих!

Це трішки ненормально цілувати чужу дитину в губи!

Не можна цілувати чужих дітей в губи! Зовсім!

Утім, чимало користувачів заступилися за Христину Соловій. Вони писали, що співачка насправді підставила хлопчикові щічку, але той поцілував у губи.

Нагадаємо, нещодавно на одному з виступів Христини Соловій теж стався скандал. На концерті у Чорноморську виконавиця назвала колишню назву міста Іллічівськ "повною х*йн*ю". На артистку заявили до поліції через лайку на публічному заході. Над співачкою вже відбувся суд. Який вирок винесли Соловій – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

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