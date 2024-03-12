Христина Соловій пояснила, як її пісні опинилися на російських платформах: "Я не давала згоди"

Українська співачка Христина Соловій пояснила, як її пісні опинилися на російських музичних платформах.

У своєму Instagram артистка зазначила, що жодної згоди на публікацію треків вона не давала. За словами Христини Соловій, на російських музичних платформах поширені лише піратські версії її композицій, з яких вона не отримує прибуток.

"Жоден з моїх треків не розміщений на російських платформах офіційно. Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких я не давала згоди і з яких я не отримую жодного прибутку. Як ми вже бачили за "Лєдовим шоу" — це, на жаль, не те, чому варто дивуватися. Крадії крадуть", - пояснила співачка.

Христина Соловій висловилася про те, як її пісні потрапили на російські платформи

Також артистка додала, що на композицію "Зима", яка записана з Олегом Скрипкою, вона взагалі не має жодних прав, тож за поширення та розміщеннях пісні на музичних платформах відповідає лише він.

"Щодо треку "Зима", записаного спільно з Олегом Скрипкою — усі права на цю композицію належать Олегу Скрипці, він є автором слів та музики. Так само він відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах", - додала артистка.

Таким чином Христина Соловій спростувала інформацію, яка днями була поширена в Мережі про те, що її треки "доступні на російських платформах" і вона "може за них отримувати кошти".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найгучніші скандали, в які потрапляла Христина Соловій. Пропонуємо пригадати, як вона критикувала Тіну Кароль, знімала кліп у церкві та зустрічалася з одруженим.

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