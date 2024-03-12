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Христина Соловій пояснила, як її пісні опинилися на російських платформах: "Я не давала згоди"

Христина Соловій пояснила, як її пісні опинилися на російських платформах: "Я не давала згоди"

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Виконавиця висловилася про скандал довкола неї.

Українська співачка Христина Соловій пояснила, як її пісні опинилися на російських музичних платформах.

У своєму Instagram артистка зазначила, що жодної згоди на публікацію треків вона не давала. За словами Христини Соловій, на російських музичних платформах поширені лише піратські версії її композицій, з яких вона не отримує прибуток.

"Жоден з моїх треків не розміщений на російських платформах офіційно. Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких я не давала згоди і з яких я не отримую жодного прибутку. Як ми вже бачили за "Лєдовим шоу" — це, на жаль, не те, чому варто дивуватися. Крадії крадуть", - пояснила співачка.

Христина Соловій висловилася про те, як її пісні потрапили на російські платформи

Христина Соловій висловилася про те, як її пісні потрапили на російські платформи

Також артистка додала, що на композицію "Зима", яка записана з Олегом Скрипкою, вона взагалі не має жодних прав, тож за поширення та розміщеннях пісні на музичних платформах відповідає лише він.

"Щодо треку "Зима", записаного спільно з Олегом Скрипкою — усі права на цю композицію належать Олегу Скрипці, він є автором слів та музики. Так само він відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах", - додала артистка.

Таким чином Христина Соловій спростувала інформацію, яка днями була поширена в Мережі про те, що її треки "доступні на російських платформах" і вона "може за них отримувати кошти".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найгучніші скандали, в які потрапляла Христина Соловій. Пропонуємо пригадати, як вона критикувала Тіну Кароль, знімала кліп у церкві та зустрічалася з одруженим.

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