Христина Соловій пригадала, як нав'язливий фанат хотів зруйнувати її кар'єру: "Страждала вся команда"

Співачка Христина Соловій поділилася неприємним досвідом спілкування з прихильником.

Як і більшість зірок, іноді виконавиця зустрічає дуже нав'язливих шанувальників, які намагаються якомога ближче наблизитися до неї. Однак один з таких фанатів ледь не зруйнував кар'єру та звичне життя.

Як розповіла Соловій у "Слей Шоу", протягом двох років прихильник хотів потрапити до її творчої команди та зблизитися з артисткою.

"Бувало таке, що прихильники творчості ставали не те, щоб хейтерами... Був один чувак, який намагався зруйнувати моє життя, я маю на увазі концертне. Ця історія закінчилася десь два роки тому і тривала загалом так само роки два. Починалося все з того, що він хотів працювати в моїй команді, ходив на усі концерти", - пригадала Христина.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Часом у хлопця ставалися дуже агресивні періоди, за словами співачки, і він навіть намагався скасувати її виступи та заблокувати соцмережі.

"Від цього випадку страждала вся команда. У чувака була реальна установка просто зруйнувати моє звичне життя. Коли я виставляла допис, у мене з'являлося 300 коментарів під ним від ботів. Коли у нього була якась агресивна фаза, зривались концерти. Він писав програми, які блокують квитки - квиток потрапляв в корзину і жоден квиток неможливо було побачити на сайті концертного оператора", - поділилася Соловій.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Зараз співачка намагається не сприймати усіх людей, як потенційну загрозу. Втім, усе одно одразу окреслює свої особисті кордони при спілкуванні з фанами.

"Зараз я змінила трошки до цього ставлення, бо не всі люди такі. Не всі шанувальники стають ненормальними, навіть якщо вони дуже наполегливі в своєму бажані провести зі мною більше часу, поспілкуватися. Я прямо пояснюю, чому я не хочу близьких контактів, чому я не даю свій приватний номер телефону - я його двічі змінювала", - розповіла Соловій.

Нагадаємо, що раніше Христина Соловій розкрила подробиці особистого життя і зізналася, що була коханкою.

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