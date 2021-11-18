Христина Соловій пригадала, як починалася її кар'єра у Києві: "Це були "щурячі перегони"

Артистка стала відомою після участі у "Голосі країни".
Українська співачка Христина Соловій пригадала, як починалася її музична кар'єра у Києві.
Зірка говорить, що коли тільки переїхала до столиці, аби займатися музикою, їй було складно. Вона порівнює той період зі "щурячими перегонами".
"Коли я увірвалася до столиці й почала займатися музикою – це були "щурячі перегони", і вони навіть зараз іноді мене поглинають", - поділилася Христина.
Втім, артистка впевнена, що потрібно частіше прислухатися до себе і жити так, аби подобатися собі, а не іншим.
"Дивлюся на інших молодих артистів, як вони намагаються бути скрізь, як стараються бути кращими за себе, за інших, постійно себе з кимось порівнюють. Це дуже виснажує, людина швидко вигорає. Я не хочу бути однією з таких людей", - додала співачка.
Нагадаємо, 2013 року артистка взяла учать у пісенному конкурсі "Голос країни". Завдяки цьому Соловій почала працювати зі Святославом Вакарчуком, випустивши одразу ж декілька кліпів на власні слова та музику.
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