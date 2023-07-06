Христина Соловій про те, як пережила ракетний удар по Львову, коли в її квартирі вилітали вікна: "Я попрощалася з життям"

Українська співачка Христина Соловій розповіла, як пережила ніч проти 6 липня, коли російські окупанти здійснили ракетний удар по Львову.

Виконавиця записала відео, яке запостила у своєму Instagram. У ньому налякана артистка поділилася емоціями від пережитого. Соловій зізналася, що у якийсь момент попрощалася з життям:

"Зі мною все гаразд. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже грається на майданчику і я під цей гамір теж трошки приходжу до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям", - розповіла Христина.

Співачка закликала людей не лінуватися ходити до бомбосховища під час повітряної тривоги, берегти одне одного і активно донатити на ЗСУ, адже немає нічого важливішого, ніж війна та наша перемога.

Нагадаємо, що вночі проти 6 липня російські війська здійснили удар по Львову ракетами "Калібр". Окупанти влучили у жтиловий багатоповерховий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. В результаті потрапляння ракет були зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під'їздах. У цьому будинку розташована квартира співачки Христини Соловій, яка наразі перебуває у Львові.

Читайте також: