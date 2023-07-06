Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Христина Соловій про те, як пережила ракетний удар по Львову, коли в її квартирі вилітали вікна: "Я попрощалася з життям"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
3328
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Христина Соловій про те, як пережила ракетний удар по Львову, коли в її квартирі вилітали вікна: "Я попрощалася з життям"

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

У квартирі артистки під час російського обстрілу повилітали вікна.

Українська співачка Христина Соловій розповіла, як пережила ніч проти 6 липня, коли російські окупанти здійснили ракетний удар по Львову.

Виконавиця записала відео, яке запостила у своєму Instagram. У ньому налякана артистка поділилася емоціями від пережитого. Соловій зізналася, що у якийсь момент попрощалася з життям:

"Зі мною все гаразд. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже грається на майданчику і я під цей гамір теж трошки приходжу до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям", - розповіла Христина.

Співачка закликала людей не лінуватися ходити до бомбосховища під час повітряної тривоги, берегти одне одного і активно донатити на ЗСУ, адже немає нічого важливішого, ніж війна та наша перемога.

Нагадаємо, що вночі проти 6 липня російські війська здійснили удар по Львову ракетами "Калібр". Окупанти влучили у жтиловий багатоповерховий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. В результаті потрапляння ракет були зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під'їздах. У цьому будинку розташована квартира співачки Христини Соловій, яка наразі перебуває у Львові.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3328
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація