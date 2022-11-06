Христина Соловій розчулила несподіваним дуетом із учасником "Голосу країни-12"

Долю учасників у першому епізоді "Нокаутів" на "Голосі країни-12" будуть вирішувати не лише зіркові тренери, а й їхні радники.

Святослав Вакарчук запросив у якості свого помічника колишню учасницю вокального проєкту, а нині самостійну та успішну співачку Христину Соловій.

Після виступу одного із учасників, Назара Ільчишена, співачка вийшла на сцену та заспівала разом із ним.

Несподіваний дует склався після того, як Христина дізналася, що під час своєї найпершої спроби потрапити у "Голос країни-12" юнак виконував саме її пісню. Нажаль, виконавиця не мала змогу побачити виступ хлопця, тому вийшла заспівати із ним на сцену.

Голос країни-12

До речі, під час "нокаутів" Назар виконав пісню Наталії Могилевської "Місяць ходить", для якої хлопець самостійно зробив аранжування для неї.

Після такого зворушливого виходу на сцену зірковий тренер Святослав Вакарчук віддав перший стілець Назару у своїй команді.

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