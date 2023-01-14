Христина Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль: "Всі її найпопулярніші релізи – це російська музика"

Артистка згадала, як під час участі у "Голосі країни" не хотіла йти до команди зірки.

Співачка Христина Соловій, яка місяць тому показала палкі поцілунки та пристрасть з Сергієм Жаданом у відвертому кліпі, прокоментувала своє місце в ієрархії української музики.

Так, на думку Соловій, вона продовжує традиції українськомовної жіночої попмузики. У "Буремному подкасті" виконавиця зазначила, що свого часу такі співачки, як Руся, Ірина Білик, Руслана виконували пісні у цьому жанрі.

Окрім того Соловій додала, що колись й співачка-зрадниця Ані Лорак видала два непогані українськомовні альбоми, які їй "зайшли".

"Я думаю, що я продовжую традиції українськомовної жіночої попмузики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", - поділилася артистка.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Водночас Христина наголосила, що у її плейлисті ніколи не буде пісень Тіни Кароль і пояснила чому:

"В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Я на "Голосі" сказала, що я піду з проєкту, бо не хочу співати російську попсу. Зараз мені багато закидають: казала, що вона не хоче співати попсу, а сама робить попсу. Я не бачу нічого поганого в продовженні цієї традиції розвивати український жіночий поп. Коли я сказала, що не буду співати саме російський поп, на той момент, певно, я не розуміла, в чому полягає різниця між попсою і попмузикою. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи – це російська музика. Саме тому я так сказала", - прокоментувала Христина Соловій.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що Христині Соловій принесла популярність участь у вокальному проєкті "Голос країни" у 2013 році. Тоді юна Христина, перш ніж вийти на сцену, сказала, що якщо її обере Тіна Кароль, то вона не піде до неї в команду, бо "не хоче співати російську попсу". Врешті, Соловій потрапила до команди Святослава Вакарчука.

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