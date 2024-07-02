Христина Соловій розповіла про стосунки з Сергієм Жаданом після розриву та чи спілкується з ним

Виконавиця розповіла, які нині стосунки між нею та письменником.

Українська співачка Христина Соловій зізналась, в яких стосунках перебуває з письменником та музикантом Сергієм Жаданом після їхнього розриву та чи спілкується з ним.

Так, знаменитості деякий час крутили роман, про що розповідала сама виконавиця. Утім, вони доволі болісно розійшлися. Соловій закохалася в іншого чоловіка та почала крутити з ним роман, аж поки про це не дізнався Жадан.

Тим не менш, співачка розповіла в ефірі "Нашого радіо", що, попри це, їм із письменником після розриву вдалося зберегти "непогані стосунки".

Сергій Жадан та Христина Соловій

Христина Соловій не стала розповідати, чи спілкується з Жаданом. Однак артистка чесно зізналась, що хотіла б навчитися підтримувати зв'язок із колишніми.

"Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає", - зізналась зірка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова розповіла про стосунки з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним, після розриву. Також зірка Мережі розсекретила, про що домовилася з колишнім щодо виховання спільного сина Лева.

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