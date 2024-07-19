Христина Соловій розсекретила, чому винна Святославу Вакарчуку 27 тис. доларів: "Мій борг"

Українська співачка Христина Соловій заявила про виплати своєму колишньому продюсеру, музиканту Святославу Вакарчуку, з яким вони розірвали робочі стосунки восени 2023 року.

Виконавиця пояснила, що Вакарчук позичив їй 27 тис. доларів ще під час їхньої співпраці для втілення творчих задумів. Тож, після розірвання робочого контракту цю суму вона зобов'язана повернути. З такими умовами Христина повністю погоджується й зазначила, що протягом певного періоду точно поверне її.

"Це не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням і кошти, які я використовувала на свою творчість – кліпи, записи пісень – після розірвання контракту цю суму я йому винна. Я маю обов'язково її повернути. Не має вимоги віддати її впродовж якогось короткотривалого періоду. У мене теж немає всієї суми, якщо всі думають, що я стільки заробляю. Думаю, що я вчасно впораюся з цим", - розповіла Соловій в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Також співачка підкреслила, що не тримає зла на колишнього продюсера, а навпаки – вдячна за все, що він для неї робив.

"Я дуже вдячна йому, що у мене була така можливість. Але я хотіла від нього набагато більше, щоб він більше залучався до творчого процесу й якось комунікував зі мною більше", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій потрапила в скандал. Виконавиця заговорила про Артема Пивоварова, який примусив її до запису пісні. Співак доволі емоційно відповів колезі на закид.

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