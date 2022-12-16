Христина Соловій та Сергій Жадан влаштували пристрасні поцілунки у відвертому кліпі артистки

Українська співачка Христина Соловій потішила шанувальників випуском свіжої відеороботи.

Артистка запрем'єрила пристрасний кліп на композицію "Юність", у якому головну роль зіграв письменник та музикант Сергій Жадан. У відео Христина та Сергій постали закоханою парою.

Христина Соловій та Сергій Жадан

Христина Соловій та Сергій Жадан

"До концерту пам'яті видатного музиканта Міська Барбари 2021 році я створила кавер пісні "Я помру від застуди" легендарних "Мертвих Півнів" на слова Жадана. Ще тоді у нас із Сергієм виникла ідея створити щось цікаве разом. Сергій Жадан - найкраще втілив образ головного героя, бо у його поезії так само присутня "вічна юність", а в його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури. Українська незалежна музика та література, на яких я зростала, завжди є і будуть джерелом натхнення для моїх пісень", - розповіла Соловій.

Композиція "Юність" стала першим синглом з третьої частини альбому "Rosa Ventorum".

"Юність дуже зваблива для кожного і кожної з нас. Їй ще нічого не страшно, вона на все здатна, бо не знає, чого не можна. Це таке нестримне бажання жити і любити, яке я понад усе хотіла би у собі зберегти. Моя пісня також про нашу країну сьогодні. Про українську культуру, яку любиш і живеш нею не тому, що патріотизм чи так навчили, а тому, що вона сильна і зваблива водночас", - пояснила Христина.

Христина Соловій

Христина Соловій та Сергій Жадан

Режисером відвертого відео на трек "Юність", де Жадан та Соловій грають закоханих, став Віктор Скуратовський, який раніше працював з Христиною над відео до пісні "Біжи, Тікай" в дуеті з Сашою Чемеровим:

"Я хотів показати Христину Соловій, такою яка вона є в реальному житті, не затиснутою образами попередніх творів. Думаю, в кліпі "Юність" мені це вдалось. Цей маленький фільм – чистий і легкий ерос, якого зараз нам так часто бракує у темряві і холоді. Але кохання і лють переможуть!" – прокоментував кліп Скуратовський.

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