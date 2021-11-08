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Христина Соловій топлес посвітила стрункими ніжками на обкладинці нового альбому

Христина Соловій топлес посвітила стрункими ніжками на обкладинці нового альбому

Христина Соловій топлес посвітила стрункими ніжками на обкладинці нового альбому

Христина Соловій / instagram.com/soloviyka

Артистка влаштувала ще одну відверту фотосесію.

Українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно знялася для еротичного журналу Playboy, влаштувала ще одну пікантну фотосесію.

Так, 28-річна артистка позувала топлес для обкладинки нового альбому. У кадрі виконавиця постала перед фотооб’єктивом Соні Плакидюк у бежевих трусиках, прикриваючи руками груди. Зірка із рожевою накидкою, яка нагадує вельон нареченої, на голові посвітила стрункими ніжками.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka
Христина Соловій / instagram.com/soloviyka

У дописі Соловій поділилася, що платівка Rosa Ventorum II побачить світ вже 12 листопада.

Зі свого боку, фани співачки залишили у коментарях компліменти.

  • Це дуже красиво
  • Божественно
  • Яка краса

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