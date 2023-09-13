Христина Соловій у червоному купальнику похизувалася довгими ніжками та стрункою фігурою

Артистка показала кадри з відпочинку.
Українська співачка Христина Соловій потішила прихильників доволі пікантним контентом.
У своєму Instagram артистка опублікувала кадри з відпочинку. Знаменитість показалася на кам'яному узбережжі водоймища. Соловій постала перед камерою з розпущеним мокрим волоссям та у червоному суцільному купальнику.
Купальне вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру співачки. Окрім того, знаменитість продемонструвала неабияк стрункі та довгі ніжки.
Кадри Христина не стала підписували, а лише залишила рядки зі своєї пісні "Поки любиш":
Вільним серце не буде, не буде,
Поки живеш ти, поки любиш...
За минулим сумувати будеш,
Але живеш ти, поки любиш...
А от підписники Соловій були більш багатослівними. Вони просто засипали кумирку компліментами та зазначили, що виконавиці неабияк личить червоний колір: "Вам неймовірно личить червоний", "справжня красуня", "купальник, як корсет, дуже личить".
Нагадаємо, днями ведуча Леся Нікітюк неабияк розбурхала уяву підписників. Знаменитість показалася у спідньому та похизувалася пласким та накачаним животиком.
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