Христина Соловій відповіла на критику її нового кліпу з Жаданом, який вони зняли в церкві

Українська співачка Христина Соловій відповіла на критику її нового кліпу, який вона зняла разом з Сергієм Жаданом на пісню "Серце" у львівській церкві.

Виконавиця порадила хейтерам більше цікавитися українським мистецтвом, а не поширювати негатив у Мережі. Артистка також наголосила, що як би критики не намагалися її зачепити, їм це не вдасться.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

"Хочу звернутися до хейтерів нашої нової відеороботи із Сергієм "Серце". Ви б краще занурювалися більше й глибше в українське мистецтво, українську попкультуру. Вона у нас дуже глибока, і там дуже багато цікавих речей для вашого усвідомлення і прийняття. Якби ви більше розуміли і глибше відчували, можливо, цієї огиди та жовчі менше було б зараз у нашому медіапросторі. Мене це точно не зачіпає, я вам гарантую. Мені, як солов'ю", - зазначила артистка в Instagram-stories.

Скандал довкола нового кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана – що відомо

Днями співачка та виконавець представили кліп на нову пісню "Серце". Знімання відео відбулося у Львові та церкві св. Андрія Первозванного. Однак після прем'єри кліпу на YouTube, представники церкви попросили музиканта та виконавицю видалити його з Мережі.

Як згодом пояснив отець Юрій, у відеороботі присутня підтримка ЛГБТ-спільноти та одностатеві пари. За його словами, це суперечить цінностям церкви.

На шоу "20:23" Христина Соловій та Сергій Жадан пояснили, що у кліпі церква – це метафора, у своїй роботі вони не закладали жодного святотатства.

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