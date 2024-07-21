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Христина Соловій висловилася про вбивство Ірини Фаріон просто зі сцени музичного фестивалю – відео

Христина Соловій висловилася про вбивство Ірини Фаріон просто зі сцени музичного фестивалю – відео

Христина Соловій висловилася про вбивство Ірини Фаріон просто зі сцени музичного фестивалю – відео

Христина Соловій, Ірина Фаріон

Артистка вшанувала пам'ять мовознавиці.

Українська співачка Христина Соловій зробила важливу заяву зі сцени музичного фестивалю.

Так, днями артистка з'явилася на ATLAS UNITED у Києві й просто під час свого виступу вшанувала пам'ять громадської діячки Ірини Фаріон. Зокрема, Христина у присутності багатотисячної аудиторії зазначила, що вбита філологиня була однією з небагатьох, кого можна вважати справжнім символом української ідентичності. І наголосила, що в кожному з українців теж прихована така патріотична складова, проте вона не виходить назовні через страх. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Музвар".

Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на сцені ATLAS UNITED

Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на сцені ATLAS UNITED

"Сьогодні було дуже багато згадок про те, що вона (Ірина Фаріон – прим. ред.) означала й дуже багато з них розпочиналися зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон…", "Якою б не була Ірина Фаріон…". Я хочу сказати вам, що вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність в собі так, і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", - наголосила Соловій.

Нагадаємо, громадська діячка та професорка Ірина Фаріон трагічно загинула внаслідок вогнепального поранення 19 липня у Львові. У скроні мовознавиці вистрелив невідомий нападник. Після госпіталізації та проведення термінової операції серце 60-річної знаменитості не витримало. До слова, Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки вже відреагували на скоєний злочин.

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