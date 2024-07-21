Христина Соловій висловилася про вбивство Ірини Фаріон просто зі сцени музичного фестивалю – відео

Українська співачка Христина Соловій зробила важливу заяву зі сцени музичного фестивалю.

Так, днями артистка з'явилася на ATLAS UNITED у Києві й просто під час свого виступу вшанувала пам'ять громадської діячки Ірини Фаріон. Зокрема, Христина у присутності багатотисячної аудиторії зазначила, що вбита філологиня була однією з небагатьох, кого можна вважати справжнім символом української ідентичності. І наголосила, що в кожному з українців теж прихована така патріотична складова, проте вона не виходить назовні через страх. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Музвар".

Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на сцені ATLAS UNITED

"Сьогодні було дуже багато згадок про те, що вона (Ірина Фаріон – прим. ред.) означала й дуже багато з них розпочиналися зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон…", "Якою б не була Ірина Фаріон…". Я хочу сказати вам, що вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність в собі так, і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", - наголосила Соловій.

Нагадаємо, громадська діячка та професорка Ірина Фаріон трагічно загинула внаслідок вогнепального поранення 19 липня у Львові. У скроні мовознавиці вистрелив невідомий нападник. Після госпіталізації та проведення термінової операції серце 60-річної знаменитості не витримало. До слова, Полякова, Єфросиніна, Ребрик та інші зірки вже відреагували на скоєний злочин.

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