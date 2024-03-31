Христина Соловій вперше після розриву з Жаданом розповіла про нового коханого

Українська співачка Христина Соловій вперше після гучного зізнання про закінчення стосунків з музикантом і письменником Сергієм Жаданом висловилася про новий роман.

Так, знаменитість одразу дала зрозуміти, що тепер буде обережною з подробицями про особисте життя. Тому на запитання про бойфренда, Христина лаконічно відповіла, що він військовослужбовець. Більше жодних деталей співачка розголошувати не стала. Окрім того, артистка поділилася, чи готова створювати повноцінну родину та народжувати дітей:

"В рочків 35. Думаю, це мій максимум", - розповіла артистка в програмі "Люкс ФМ".

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Також Соловій прокоментувала хейт в її бік після виходу відвертого інтерв'ю у Маші Єфросиніної, якій вона дорікнула у "розмиванні кордонів" між Україною та РФ. Так, зірка не стала приховувати, що вона читала деякі коментарі під відео, але все ж негативні висловлювання жодним чином не зачепили її:

"Я постійно заглядала в коментарі. Мені цікаво було. Мені приємно, що це інтерв'ю стало поштовхом для суспільної дискусії на цю тему. Я спокійно ставлюся до хейту й похвали. Я сама собі можу поставити оцінку й найбільший критик – це я сама", - запевнила Христина.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, раніше Христина Соловій підтвердила чутки, що тривалий час зустрічалася зі старшим на 18 років музикантом та поетом Сергієм Жаданом, який на початку їхнього роману був ще одруженим. Зрештою, артистка стала ініціатором розриву стосунків. Незадовго після такого зізнання в Мережі розгорнулися бурхливі обговорення й знайшлося інтерв'ю 2021 року, під час якого неозброєним оком помітно, як Христина несвідомо загравала і зваблювала Жадана.

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