Христина Соловій вперше розповіла про роман з Сергієм Жаданом: "Це був космічний союз"

Українська співачка Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з письменником Сергієм Жаданом.

Так, артистка підтвердила чутки, що на початку війни вона мала стосунки з письменником. Цікаво, що їхній роман загороджувався тоді, коли вони обидва були у стосунках з іншими. Попри це, пара активно розвивала своє кохання як в онлайн, так і офлайн-форматах:

"Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І у нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися у кліпі "Юність". На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", - зізналася співачка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Христина Соловій і Сергій Жадан, кадр з кліпу "Юність"

Христина Соловій і Сергій Жадан, кадр з кліпу "Юність"

Христина зізналася, що її почуття до Сергія не були такими сильними, тому невдовзі вона закохалася в іншого чоловіка. Втім, співачка не сказала про це одразу письменникові, він дізнався про це самостійно. Не вдаючись більше у подробиці Соловій зазначила, що вони розійшлися. І це був настільки болісний процес для обох, що вона зараз на антидепресантах.

Сергій Жадан та Христина Соловій

"Він був рушійною силою у стосунках. Це була його ініціатива. Раніше мені навіть було шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його протягом всього роману. Він дуже цього хотів. А я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Це була напружена історія, і вона дуже потріпала всім нерви. Зараз я на антидепресантах відтоді, як все закінчилося. Я була ініціатором, бо я закохалася (в іншого чоловіка – прим. ред.). І я не змогла б на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно (по відношенню до нього – прим. ред.)", - відверто поділилася Христина.

Наразі зірка запевняє, що вони бажають щастя одне одному й "вітатимуться при зустрічах".

Нагадаємо, нещодавно про розрив стосунків після 10 років шлюбу повідомив ресторатор Дмитро Борисов. Вже відомо, що буде з їхнім бізнесом.

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