Христина Соловій вперше зізналась, як колишній бив її: "Падала на ліжко від ляпаса"

Українська співачка Христина Соловій вперше розповіла, як була жертвою аб'юзивних стосунків та як колишній обранець підіймав на неї руку.

Артистка на YouTube-каналі "ебаут" пригадала одну неприємну історію зі свого особистого життя. Коли артистці було 24 роки, вона зустрічалася з бойфрендом, який її шалено ревнував. Якось вони разом пішли на вечірку. Однак там стався такий інцидент, що один рокмузикант підійшов до Христина та поцілував її. Артистка переконана, що це було зроблено, аби привернути увагу журналістів, які в той час брали у неї інтерв'ю.

"Я прийшла на вечірку. Хлопець, з яким я прийшла, був у компанії, все було супер. Тут приходить телебачення, були якісь знімання. Підходить до мене один рокмузикант, коли я даю коментар про його альбом, цілує мене просто в губи так довго і пристрасно. Він спеціально це зробив, щоб привернути увагу", - пригадала Соловій.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Обранцю Христини це, звісно ж, не сподобалося. Він почав з'ясовувати з нею стосунки та звинувачувати у тому, що трапилося, саме її. Вдома чоловік дозволив собі підняти руку на артистку.

"Ми з моїм хлопцем дорогою розбирали всю цю ситуацію. Він починає мене гасити, пригнічувати. Основний момент був у тому, що там було десятки дівчат, але він не дозволив собі такого до жодної з них, а ти поводилася так, бо з тобою можна це зробити. Я починаю щось доказувати, кричати, і я розумію, що я падаю на ліжко від ляпаса", - розповіла співачка.

Врешті, артистка порвала з бойфрендом, щоправда, через те, що зустріла іншого чоловіка.

Христина Соловій

"Я йому це пробачила. Траплялися ще подібні історії. Врешті ми розійшлися не через його ревнощі, а через те, що я зустріла іншого чоловіка", - зізналась артистка.

Зазначимо, нині Христині Соловій активно приписують роман з виконавцем Сергієм Жаданом. Парочка й сама активно підігріває ці чутки. Нещодавно на концерті Сергій та Христина ніжно обіймалися на сцені та майже не відходили одне від одного.

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