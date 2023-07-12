Христина Соловій вперше зізналася, що була коханкою: "Мене це влаштовувало"

Українська співачка Христина Соловій, яка раніше розповіла про те, як колишній її бив, зізналася, що був у неї й досвід коханки.

За словами Соловій, тоді вона була ще дуже юна. Виконавиця навчалася у восьмому класі та дуже сильно закохалася. Втім, тоді хлопець вже перебував у стосунках, та Христину це не зупинило. Відверто про не надто приємний особистий досвід Соловій розповіла у YouTube-каналі "ебаут":

"У мене є три досвіди психотерапії. Я з усіма своїми психотерапевтками намагалася вирішити інші проблеми, але згадала і випливло на поверхню якісь такі дивні речі. Наприклад, я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала така 8-класниця, з якою можна було поцілуватися, або ще щось. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана", - розповіла Соловій.

Також артистка додала, що й свої ревнощі вона не могла випускати на волю, оскільки свідомо погодилася на те, аби бути коханкою.

Сергій Жадан та Христина Соловій у кліпі співачки

Як відомо, зараз Христині Соловій приписують роман з фронтменом гурту "Жадан і Собаки", музикантом та письменнико м Сергієм Жаданом. Артисти плідно співпрацюють і дають спільні концерти. У грудні 2022 року Соловій зняла Жадана у своєму кліпі, де вони зіграли коханців. А у травні цього року пару, дуже схожу на Соловій та Жадана, помітили в парку у Львові. Вони трималися за руки і кудись поспішали.

Сергій Жадан та Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Олії у вогонь в цій історії підлив ще й той факт, що Сергій Жадан приблизно у цей момент оголосив про розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною, з якою був у шлюбі 15 років і від якої має доньку.

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