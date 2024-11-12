Христина Соловій замилувала рідкісним фото з мамою і розсекретила, як із нею проводить час у Львові

Також артистка поділилася, як побувала в селі на Львівщині.
Українська співачка Христина Соловій вперше за тривалий час показалася з мамою Олександрою Стефанівною.
Виконавиця зустрілася з рідною людиною у Львові, де разом із нею проводила час. На тлі мальовничої львівської архітектури артистка зробила з мамою селфі. Христина Соловій усміхнено позувала перед камерою, тим часом Олександра Стефанівна стояла поруч із нею. Знімком із мамою співачка поділилася в Instagram-stories.
"Колежанка моя", - коротко підписала кадр із рідною людиною артистка.
Після цього вони вирушили до села Зелів, що на Львівщині. Однак Христина Соловій забулася одягнути шапку, тому вона запнулася хустиною, за що виконавицю прозвали "Оленкою з шоколадки". Та співачка з цим прізвиськом не згодна. Виконавиця говорить, що вона просто "Христина біля тину".
"Забула шапку, приїхала до села без шапки. Кажуть, що я в хустині, як "Оленка з шоколадки". Але це ж не наше! Я просто "Христина біля тину", - зазначила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно онука співачки Софії Ротару показалася з мамою. Соня Євдокименко також розсекретила, в якій країні вони зараз перебувають.
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