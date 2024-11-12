Христина Соловій замилувала рідкісним фото з мамою і розсекретила, як із нею проводить час у Львові

Також артистка поділилася, як побувала в селі на Львівщині.

Українська співачка Христина Соловій вперше за тривалий час показалася з мамою Олександрою Стефанівною.

Виконавиця зустрілася з рідною людиною у Львові, де разом із нею проводила час. На тлі мальовничої львівської архітектури артистка зробила з мамою селфі. Христина Соловій усміхнено позувала перед камерою, тим часом Олександра Стефанівна стояла поруч із нею. Знімком із мамою співачка поділилася в Instagram-stories.

"Колежанка моя", - коротко підписала кадр із рідною людиною артистка.

Христина Соловій із мамою / Фото: instagram.com/soloviyka

Після цього вони вирушили до села Зелів, що на Львівщині. Однак Христина Соловій забулася одягнути шапку, тому вона запнулася хустиною, за що виконавицю прозвали "Оленкою з шоколадки". Та співачка з цим прізвиськом не згодна. Виконавиця говорить, що вона просто "Христина біля тину".

"Забула шапку, приїхала до села без шапки. Кажуть, що я в хустині, як "Оленка з шоколадки". Але це ж не наше! Я просто "Христина біля тину", - зазначила знаменитість.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно онука співачки Софії Ротару показалася з мамою. Соня Євдокименко також розсекретила, в якій країні вони зараз перебувають.

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