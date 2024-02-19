Христина Соловій замилувала рідкісним фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води

Українська співачка Христина Соловій потішила прихильників рідкісним фото з мамою Олександрою Стефанівною.

Виявилося, що знімком з рідною людиною виконавиця поділилася не просто так. Мама Христини святкує день народження. Тож, у своєму Instagram співачка присвятила допис рідній людині.

Соловій опублікувала ніжне чорно-біле фото, де постає з мамою, а також адресувала Олександрі Стефанівні теплі слова.

"Сьогодні (19 лютого – прим. ред.) день народження у моєї мами. Вже зателефонувала і все розказала. Зателефонуй і ти своїй мамі", - поділилася співачка.

Христина Соловій із мамою / Фото: instagram.com/soloviyka

У коментарях під фото підписники Христини теж долучилися до привітань. Також вони зазначили, що артистка схожа на маму, як дві краплі води: "Щиро вітаємо та обіймаємо", "з днем народження", "ви дуже схожі".

До речі, мама Христини Соловій вже відреагувала на привітання та подякувала за теплі слова: "Дякую, моя зіронько! Обіймаю, цілую, чекаю!".

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою. На знімку також були зображені й три рідні сестри виконавиці.

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