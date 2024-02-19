Христина Соловій замилувала рідкісним фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води

Також артистка привітала рідну людину з важливим святом.
Українська співачка Христина Соловій потішила прихильників рідкісним фото з мамою Олександрою Стефанівною.
Виявилося, що знімком з рідною людиною виконавиця поділилася не просто так. Мама Христини святкує день народження. Тож, у своєму Instagram співачка присвятила допис рідній людині.
Соловій опублікувала ніжне чорно-біле фото, де постає з мамою, а також адресувала Олександрі Стефанівні теплі слова.
"Сьогодні (19 лютого – прим. ред.) день народження у моєї мами. Вже зателефонувала і все розказала. Зателефонуй і ти своїй мамі", - поділилася співачка.
У коментарях під фото підписники Христини теж долучилися до привітань. Також вони зазначили, що артистка схожа на маму, як дві краплі води: "Щиро вітаємо та обіймаємо", "з днем народження", "ви дуже схожі".
До речі, мама Христини Соловій вже відреагувала на привітання та подякувала за теплі слова: "Дякую, моя зіронько! Обіймаю, цілую, чекаю!".
Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою. На знімку також були зображені й три рідні сестри виконавиці.
Читайте також: