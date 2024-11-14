Христина Соловій заявила про припинення концертної діяльності: "Виступ у Києві буде останнім"

Українська співачка Христина Соловій здивувала заявою, що тимчасово припиняє концертну діяльність.

Виконавиця оголосила про паузу у своєму Instagram. Артистка поділилася, що концерт у Києві, який відбудеться в грудні, буде останнім. Христина Соловій не стала розкривати, коли знову повернеться на сцену, адже вона бере паузу від виступів "на невизначений термін".

"Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери", - повідомила виконавиця.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка пояснила, що бере паузу, аби працювати над новим матеріалом. Христина Соловій говорить, що наразі "сповнена натхненням і сил для творчих звершень". Тож, виконавиця налаштована втілювати задумане в життя.

"Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій ділилася рідкісним фото з мамою. Артистка показувала, як проводить час із рідною людиною.

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