Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню

Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню

Йдеться про трек "Тримай".

Українська співачка Христина Соловій заявила, що один російський репер вкрав у неї пісню.

Загалом, виконавець вирішив зробити власну версію хіта "Тримай". Репер залишив приспіви у виконанні Христини, щоправда, змінив голос співачки автотюном. А от замість куплетів він додав свій реп російською мовою.

"Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій російський реп у TikTok та YouTube", - обурилась Соловій.

Нині ж репер намагається отримати від Христини права на пісню.

Христина Соловій обурилася через російського репера / instagram.com/soloviyka

"Тепер тероризує моїх юристів, команду і команди інших артистів, щоб очистити права. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу і тепер я маю "поділитись" офіційно?" - говорить Христина.

До слова, знаменитість не назвала імені репера, який видозмінив її композицію. Втім, ймовірно, йдеться про російського виконавця – Пашу Ізотова. Саме він нещодавно випустив трек "Нежно" - кавер на хіт "Тримай". Його версія пісні швидко стала популярною у Мережі.

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