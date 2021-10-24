Христина Соловій зізналась, як її хейтили через знімання для Playboy та як відреагували її батьки

Христина Соловій зізналась, як її хейтили через знімання для Playboy та як відреагували її батьки

Артистка наважилась на відверту фотосесію.

Українська співачка Христина Соловій нещодавно знялася для еротичного чоловічого журналу Playboy.

Хтось оцінив таку відвертість зірки, а хтось – ні. Як розповіла Христина "Світському життю", деякі почали їй говорити, що вона не та дівчина, яка має зніматися для Playboy.

Христина Соловій / instagram.com/soloviyka

"Напевно, найбільш неприємно було тоді, коли люди почали мені розповідати, якою я маю бути. Вони мені говорили, що насправді я не така. Навіть моїм батькам, які достатньо консервативні, не спало таке на думку. Вони не розповідали мені, що їм там щось не сподобалось. А чужі люди вирішили поставити мене на місце", - поділилась виконавиця.

Однак співачка пригадала, як її мама відреагувала на таку відверту фотосесію доньки. Спочатку вона була шокована, бо сплутала Христину з Дашею Астаф'євою.

Христина Соловій / instagram.com/soloviyka

"Моя мама, коли погортала журнал, вона побачила оголену Дашу Астаф'єву та подумала, що це я. І така шокована запитала, що це хтось роздягнув мою Христю. Але на мені більше було одягу, ніж у людей на пляжі", - говорить артистка.

Втім, це вже не перша відверта фотосесія співачки. Христина говорить, що раніше робила знімки у стилі ню. Якщо ж для Playboy її фотографувала жінка, Соня Плакидюк, то тоді ж це робив чоловік.

Христина Соловій / instagram.com/soloviyka

"Я їх ніколи не опублікую. Ці фото мама не бачила, а тато - тим більше. Я робила ці фото, для того, аби у свої 70 років я відкрию альбом та потішуся. Це першою чергою робилося для того, аби зобразити цю мить. Я не збираюся їх комусь показувати", - поділилася зірка.

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