Христина Соловій зізналася, за що хоче попросити пробачення у Святослава Вакарчука

Українська співачка Христина Соловій розповіла подробиці її стосунків з музикантом, лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком, з яким розірвала співпрацю у жовтні 2023 року.

Так, Христина поділилася, що зовсім припинила спілкуватися зі своїм експродюсером і заінтригувала, що це рішення ухвалила не вона. І додала, що в скандальному інтерв'ю Маші Єфросиніній не мала на меті когось образити:

"Я нікого не образила. Я справді не спілкуюсь зі Святославом і це не за моєї ініціативи", - розповіла артистка в програмі "Люкс ФМ".

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Окрім того, співачка зізналася, що хотіла б перепросити Святослава Вакарчука за деякі свої різкі й необачні висловлювання в його бік. І пояснила, що для неї він сильна людина, яка вміє приваблювати. Втім, на її думку, навіть після вибачень він би не зрозумів її:

"На початку, мені здається, що я була в нього закохана. Це більше, не як в чоловіка, а як в особистість. Він дуже сильна особистість. Він захоплює, вміє це робити. Хотіла б перепросити за свої різкі висловлювання. Хотілось би, щоб він поставив себе на моє місце. І зрозумів, що я не мала на увазі нічого, що могло б його образити. Але він цього не відчує. Ми вже це проходили", - додала Соловій.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Зазначимо, музикант Святослав Вакарчук протягом 10 років був продюсером Христини Соловій, але їхня співпраця припинилася восени 2023 року після закінчення терміну контракту. Втім, як з'ясувалося, це була не єдина причина розриву робочих стосунків, також на заваді продовження співпраці виконавців стали особисті переконання й образи.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій вперше після розриву з Сергієм Жаданом розповіла про свій новий роман.

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