Христину Соловій різко розкритикували через танці на сцені з Іриною Білик: "Неестетично, вульгарно"

Артистки разом заспівали на сцені, однак чимало користувачів номер не оцінили.
Українську співачку Христину Соловій неочікувано розкритикували через виступ з колегою за сценою Іриною Білик.
Так, артистки неочікувано заспівали в дуеті. Виконавиці на сцені музичного фестивалю Atlas United 2024 виконали популярний хіт Білик – "А я пливу у човні". Як виявилося, одна з мрій Соловій здійснилася.
У своєму фотоблогу артистка розсекретила, що завжди хотіла заспівати з Іриною Білик, адже вважає її легендарною співачкою. Також Соловій поділилася відео з їхнього виступу.
"Моя ікона Ірина Білик і я. Мрія здійснилась", - поділилася з шанувальниками виконавиця.
Однак не всі користувачі оцінили виступ вокалісток, особливо танці. Христині Соловій дорікнули, що вона, мовляв, поводиться на сцені "неестетично" та "вульгарно".
- Пісня гарна, але навіщо псувати такими неестетичними рухами?
- Вибачте, але це має вульгарний вигляд. Переграли!
- Ці рухи дуже недоречні і неестетичні…
- Це так неприємно дивитись…
Саму ж Христину Соловій різка критика в Мережі, схоже, не хвилює. Виконавиця жодним чином не реагує на хейт.
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій назвала кругленьку суму, яку винна колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку. Артистка також зізналась, за що саме виплачує борг.
Читайте також:
- Алла Кудлай святкуватиме ювілей: як росіяни змушували змінити ім'я, загибель чоловіка і чому залишилася самотньою
- Гайтана показала рідкісне фото з 7-річною донькою і здивувала, як вона з роками змінилася
- Юлія Саніна вперше за час війни показалася з 8-річним сином і здивувала, як він змінився