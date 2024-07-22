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Христину Соловій різко розкритикували через танці на сцені з Іриною Білик: "Неестетично, вульгарно"

Христину Соловій різко розкритикували через танці на сцені з Іриною Білик: "Неестетично, вульгарно"

Христина Соловій, Ірина Білик

Артистки разом заспівали на сцені, однак чимало користувачів номер не оцінили.

Українську співачку Христину Соловій неочікувано розкритикували через виступ з колегою за сценою Іриною Білик.

Так, артистки неочікувано заспівали в дуеті. Виконавиці на сцені музичного фестивалю Atlas United 2024 виконали популярний хіт Білик – "А я пливу у човні". Як виявилося, одна з мрій Соловій здійснилася.

У своєму фотоблогу артистка розсекретила, що завжди хотіла заспівати з Іриною Білик, адже вважає її легендарною співачкою. Також Соловій поділилася відео з їхнього виступу.

"Моя ікона Ірина Білик і я. Мрія здійснилась", - поділилася з шанувальниками виконавиця.

Христина Соловій неочікувано заспівала з Іриною Білик і розсекретила, яка її мрія здійснилася

Христина Соловій неочікувано заспівала з Іриною Білик і розсекретила, яка її мрія здійснилася

Однак не всі користувачі оцінили виступ вокалісток, особливо танці. Христині Соловій дорікнули, що вона, мовляв, поводиться на сцені "неестетично" та "вульгарно".

  • Пісня гарна, але навіщо псувати такими неестетичними рухами?
  • Вибачте, але це має вульгарний вигляд. Переграли!
  • Ці рухи дуже недоречні і неестетичні…
  • Це так неприємно дивитись…

Саму ж Христину Соловій різка критика в Мережі, схоже, не хвилює. Виконавиця жодним чином не реагує на хейт.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій назвала кругленьку суму, яку винна колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку. Артистка також зізналась, за що саме виплачує борг.

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