Христину Соловій різко розкритикували через танці на сцені з Іриною Білик: "Неестетично, вульгарно"

Артистки разом заспівали на сцені, однак чимало користувачів номер не оцінили.

Українську співачку Христину Соловій неочікувано розкритикували через виступ з колегою за сценою Іриною Білик.

Так, артистки неочікувано заспівали в дуеті. Виконавиці на сцені музичного фестивалю Atlas United 2024 виконали популярний хіт Білик – "А я пливу у човні". Як виявилося, одна з мрій Соловій здійснилася.

У своєму фотоблогу артистка розсекретила, що завжди хотіла заспівати з Іриною Білик, адже вважає її легендарною співачкою. Також Соловій поділилася відео з їхнього виступу.

"Моя ікона Ірина Білик і я. Мрія здійснилась", - поділилася з шанувальниками виконавиця.

Христина Соловій неочікувано заспівала з Іриною Білик і розсекретила, яка її мрія здійснилася

Однак не всі користувачі оцінили виступ вокалісток, особливо танці. Христині Соловій дорікнули, що вона, мовляв, поводиться на сцені "неестетично" та "вульгарно".

Пісня гарна, але навіщо псувати такими неестетичними рухами?

Вибачте, але це має вульгарний вигляд. Переграли!

Ці рухи дуже недоречні і неестетичні…

Це так неприємно дивитись…

Саму ж Христину Соловій різка критика в Мережі, схоже, не хвилює. Виконавиця жодним чином не реагує на хейт.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій назвала кругленьку суму, яку винна колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку. Артистка також зізналась, за що саме виплачує борг.

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