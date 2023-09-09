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Христина Соловій "оголила" сідниці у відвертій сукні під час концерту в Києві

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Христина Соловій "оголила" сідниці у відвертій сукні під час концерту в Києві

Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Артистка надає перевагу доволі сміливим вбранням.

Українська співачка Христина Соловій нарвалася на критику юзерів через своє сміливе вбрання на нещодавньому концерті в Києві.

Не так давно виконавиця дала благодійний виступ у столиці на одному з концертинх майданчиків. Під час заходу Соловій вдалося зібрати більше 100 тис грн на допомогу ЗСУ.

Також на сторінці у Facebook артистка поділилася світлинами з концерту. Того вечора Христина виступала в ультракороткій червоній сукні, яка підкреслила і навіть дещо засвітила форми Соловій.

Христина Соловій / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Проте, не всім глядачам припав до смаку такий сміливий образ виконавиці, про що вони написали в соцмережі:

  • Христині Бог дав красу і голос, але вона останнім часом всім хоче показувати дупу і білизну
  • Такий вигляд має культурний фронт?
  • А що це за вигляд оголених сідниць? Ні, ну рамки дрес-коду на концертах, де є діти, ніхто не скасовував. Я не люблю вульгарність в одязі
  • Не судіть Христину. Не в кожного вистачить сміливості вийти на сцену без трусів
Христина Соловій / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Нагадаємо, тим часом прихильникам Христини Соловій не дають спокою чутки про її роман з музикантом Сергієм Жаданом. Сам артист нещодавно прокоментував, чи є між ними кохання.

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Дата публікації
Перегляди
651
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