"Христос воскрес! Перемоги всім нам": як зірки вітають з Великоднем

Сьогодні, 5 травня, православні віряни святкують Великдень.

Попри війну, українці традиційно несуть до церкви освячувати великодні кошики й моляться за здійснення найзаповітнішої єдиної для всіх мрії. Тож, не зраджуючи щорічним традиціям звідусіль лунають церковні дзвони та "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

Українські зірки вже також освятили смаколики, показали своїх рідних і привітали шанувальників у фотоблогу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес! З Великодніми святами! Смачної всім паски! Перемоги всім нам і Божого Благословення", - звернувся до підписників Юрій Горбунов.

Тоня Матвієнко

Співачка показала, як після церкви поставила освячені паски, яйця й квіти на столі, а поблизу видніється портрет юної мами Ніни Матвієнко.

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

Лілія Ребрик

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес! Миру та небесної підтримки нам всім", - привітала ведуча з родиною.

Леся Нікітюк

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес! Друзі, вітаю всіх вас з Великоднем! Бажаю нам перемоги і щоб ми всі жили в мирі і злагоді! Всіх обіймаю", - написала зірка у фотоблогу.

Злата Огнєвіч

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес! Нехай Великдень принесе світло, радість та затишок у кожну оселю. Хай кожна українська сімʼя у повному складі збереться за родинним столом у мирній Україні", - щиро привітала українців виконавиця.

Руслана

Зірки святкують Великдень

"Ніщо не завадить нашій молитві! Ніщо не заглушить наші слова до Бога! Немає такої темряви, яка б загасила наше світло, нашу віру у воскресіння добра. Христос Воскрес!", - зворушливо написала артистка.

Дмитро Монатік з дружиною

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес. З великим святом Великодня. Нехай в душі живе надія і віра у світле майбутнє", - побажав шанувальникам співак.

Григорій Решетнік з дружиною

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Від щирого серця вітаємо вас з Великоднем. Миру, радості та щастя бажаємо вам", - наголосила родина ведучого.

Наталка Денисенко

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Вітаю всіх з Великоднем. Мені пощастило бути сьогодні в колі сімʼї. Шкода, що не в повному складі… Дуже чекаємо тебе, Андрію Федінчик. Бажаю нам всім істинної любові, яка світиться зсередини й нічого не потребує взамін, яка вміє прощати і дає сили жити в радості. Христос Воскрес", - закликала знаменитість.

Джамала

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Ми будемо Бога молити життя щасливо прожити, хоча і крила ламати – злітати. Вітаю всіх зі святом! Дуже хотіла би, щоб всі наші діти росли у мирі та любові! Це – найцінніше, те, що хочеться берегти і те, що додає віри у майбутнє", - зворушила виконавиця й показала фото синів.

Ірина Федишин

Зірки святкують Великдень

Зірки святкують Великдень

"Христос Воскрес! Вітаємо усіх з величним святом Божого Воскресіння! Паска – це символ виходу з єгипетської неволі. Просимо у Бога перемоги і миру. Дякуємо ЗСУ за можливість святкувати Великдень. Хай Господь оберігає наших захисників і нашу Україну. Усіх зі святом. Разом переможемо", - наголосилася зірка.