"Христос Воскрес - Воскресне Україна": як зірки вітають з Великоднем

Сьогодні, 16 квітня, православні віряни святкують Великдень. Однак вже другий рік поспіль через повномасштабне російське вторгнення українці не можуть як раніше відсвяткувати це велике свято.

Попри війну, сім'ї намагаються відтворити вдома атмосферу Великодня. Українці печуть великодні паски, фарбують яйця, йдуть до церкви та вітаються одне з один словами: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

Українські знаменитості у своїх фотоблогах теж вітають з Великоднем. Вони пишуть чимало приємних слів та побажань, а також показують свої паски.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай Ангел-охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні!" – звернулася до підписників ведуча.

ALYOSHA

ALYOSHA (Альоша) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Христос Воскрес! Хай закони Божі стануть природою людини! Смачної паски усім! І велика подяка нашим захисникам за все, що для України з любов'ю і за неї!" – написала співачка у своєму фотоблогу.

Камалія

Камалія з ексчоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!" – наголосила артистка.

Павло Зібров

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Христос Воскрес! Бажаю, щоб Воскресіння Христове принесло нову надію та силу для здійснення всіх мрій та задумів, а також довгоочікувану перемогу Україні! Добра, здоров'я, достатку та миру вам і вашим домівкам!" – звернувся до підписників виконавець.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Великдень. Це свято асоціюється з пасками, розмальованими яйцями, сімейними вечерями та усмішками. Цього року Великдень викликає дещо інші асоціації, і святкувати, як раніше, важко. Великдень — це символ перемоги життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Йде 417 день нашої боротьби з ненаситним сусідом, і, можливо (в що я хочу вірити та вірю), цей день стане початком кінця. Кінця війни, смертей і страждань. Життя має перемогти смерть, а ми маємо перемогти ворога. І крапка. Саме тому бажаю всім козацької сили, духу перемоги та наснаги. Це допоможе швидше прогнати окупантів та дати змогу нашим воїнам зустрічати Великдень разом з сім'єю у своїх домівках. Христос Воскрес!" – написав у фотоблогу кухар.

Ірина Федишин

Ірина Федишин з сім'єю / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Христос Воскрес ! Вітаємо з Великоднем! Міцного здоров'я усім і якнайшвидшої нам перемоги! Віримо: Христос Воскрес - воскресне Україна!" – зазначила артистка.

Юрій Горбунов

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Нехай Великоднє чудо, Христове Воскресіння, принесе Україні довгоочікувану перемогу! Христос Воскрес!" – наголосив шоумен.

Наталія Могилевська

"Хочу привітати усіх з Великоднем! Тепле сімейне свято. В Україні, де сьогодні дуже багато сімей. Я хочу побажати усім щастя, хочу побажати усім любові, хочу побажати усім нам перемоги! Щоб ми не боялися бути сміливими, могли жити, бути щасливими і продовжували народжувати. З великим святом вас всіх! І перемоги нам", - побажала співачка.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мої дорогі друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні найбільше православне церковне свято – Великдень! Це одне з моїх найулюбленіших свят. Але вже другий Великдень все відчувається інакше. Зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться про одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України! Колись давно, близько 2000 років тому, Ісус помер за кожного з нас, за нашу свободу від гріха. Зараз свою жертву приносять багато тисяч наших військових, щоб ми могли бути вільними, але вже не від гріха, а від росії. Давайте пам'ятати кожен день про жертву, яку приніс Бог, відавши свого сина за нас. А також пам'ятати і про тих, хто помер за нашу свободу, за нашу землю! Нас хотіли розбити, зламати, але зуміли лише зміцнити та об'єднати!" – наголосила акторка.

Алла Мазур

Алла Мазур / Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Час надій… час народження - і відродження! Воскресає сама природа - і нагадує нам, що світло - завжди перемагає темряву. А правда - переможе зло. Тому неодмінно - переможемо і ми: з вірою і любов'ю. Зі світлим святом Воскресіння, друзі! Бережіть себе - і своїх. Пам'ятайте про тих, хто на небі. І віримо: Христос воскрес - воскресне Україна!

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