"Хроніки Сили": Алан Бадоєв розсекретив створення українських коміксу та книжки

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розсекретив створення українських коміксу та книжки в рамках кіновсесвіту "Хроніки Сили".

Про це знаменитість повідомив на сторінках журналу LOFFICIEL Україна. Зокрема, Алан Бадоєв та дизанерка Ольга Навроцька, з якою режисер працює в тандемі, показали залаштунки проєкту, який візуально нагадує віртуальний світ "Матриці", і дали змогу побачити процес створення проморолика для книжки "Хорт. Перший Характерник" та коміксу, що розпочне цикл "Хроніки Сили".

Ольга Навроцька

Офіційне представлення головного героя, створеного за допомогою сучасних технологій відбулося 6 січня на майданчиках кіновсесвіту "Хроніки Сили". Ним виявився козак-характерник, на ім'я Хорт.

"Наша велика команда дуже пишається тим, що вже 2025 року проєкт "Хроніки Сили" представить перші продукти українського фентезі-всесвіту. У світ вийдуть перші частини книжки та коміксу про головного героя всесвіту – першого козака-характерника, на ім'я Хорт", - поділився режисер.

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